Там жінці урочисто присвоїли звання "Почесний громадянин Краснодара". Про таке пишуть російські медіа.
Актуально Рак, втрата дитини та любов Путіна: як Маргарита Симоньян стала головною пропагандисткою Кремля
Як Симоньян показалася на публіці без перуки?
Зі сцени під час вручення ордену Симоньян зізналася, що подібні відчуття переживає вперше.
Багато було в моєму житті нагород, і я ніколи не відчувала такого п'янкого набору та об'єму почуттів,
– сказала вона.
Який вигляд має хвора на рак Симоньян: дивіться відео
Зазначимо, що ще у вересні 2025 року пропагандистка повідомила, що в неї діагностували рак. Сама жінка не зазначала, про яку саме онкологію йдеться, однак в медіа припускали, що це може бути рак молочної залози. Восени Симоньян говорила про складну операцію, що на неї чекає, а вже в грудні повернулася на екрани російського телебачення після курсу хіміотерапії.
У січні 2026 року з'явилися кадри того, наскільки хвороба та пройдене лікування змінило її зовнішність. Варто нагадати також, що її чоловік, режисер і також пропагандист Тигран Кеосаян, помер 26 вересня 2025 року після тривалого перебування в комі.
Як Симоньян стала однією з головних пропагандисток Кремля?
Народилася Маргарита Симоньян 6 квітня 1980 року в Краснодарі в родині русифікованих вірмен. Її предки пережили етнічні чистки в Османській імперії, втекли до Криму, а в 1944 році були депортовані сталінським режимом за Урал. Повернутися на Кубань змогли лише після смерті Сталіна.
Журналістську кар'єру Симоньян розпочала в Краснодарі. Перший досвід здобула на місцевому телебаченні під час Другої чеченської війни, де подавала події виключно з кремлівської позиції. Саме це допомогло їй швидко піднятися.
У 25 років Симоньян очолила телеканал Russia Today (RT), який з проєкту іномовлення швидко перетворився на потужний інструмент агресивної зовнішньої пропаганди Кремля.
Після 2022 року жінка регулярно з'являлася в ток-шоу з радикальними й агресивними заявами. В Україні проти неї відкриті кримінальні провадження, вона перебуває під численними міжнародними санкціями.
Водночас Financial Times у 2025 році включив Маргариту Симоньян до списку найвпливовіших людей світу в категорії "Лідери".