Там женщине торжественно присвоили звание "Почетный гражданин Краснодара". Об этом пишут российские медиа.
Как Симоньян показалась на публике без парика?
Со сцены во время вручения ордена Симоньян призналась, что подобные ощущения переживает впервые.
Много было в моей жизни наград, и я никогда не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств,
– сказала она.
Отметим, что еще в сентябре 2025 года пропагандистка сообщила, что у нее диагностировали рак. Сама женщина не отмечала, о какой именно онкологии идет, однако в медиа предполагали, что это может быть рак молочной железы. Осенью Симоньян говорила о сложной операции, что ее ждет, а уже в декабре вернулась на экраны российского телевидения после курса химиотерапии.
В январе 2026 года появились кадры того, насколько болезнь и пройденное лечение изменило ее внешность. Стоит напомнить также, что ее муж, режиссер и также пропагандист Тигран Кеосаян, умер 26 сентября 2025 года после длительного пребывания в коме.
Как Симоньян стала одной из главных пропагандисток Кремля?
Родилась Маргарита Симоньян 6 апреля 1980 года в Краснодаре в семье русифицированных армян. Ее предки пережили этнические чистки в Османской империи, бежали в Крым, а в 1944 году были депортированы сталинским режимом за Урал. Вернуться на Кубань смогли только после смерти Сталина.
Журналистскую карьеру Симоньян начала в Краснодаре. Первый опыт получила на местном телевидении во время Второй чеченской войны, где подавала события исключительно с кремлевской позиции. Именно это помогло ей быстро подняться.
В 25 лет Симоньян возглавила телеканал Russia Today (RT), который из проекта иновещания быстро превратился в мощный инструмент агрессивной внешней пропаганды Кремля.
После 2022 года женщина регулярно появлялась в ток-шоу с радикальными и агрессивными заявлениями. В Украине против нее открыты уголовные производства, она находится под многочисленными международными санкциями.
В то же время Financial Times в 2025 году включил Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей мира в категории "Лидеры".