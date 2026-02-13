Больная раком Симоньян впервые появилась на публике без парика: как она выглядит

Маргарита Симоньян, одна из главных голосов кремлевской пропаганды, впервые после объявления об онкологическом заболевании появилась на публике без парика. Произошло это в Краснодаре, откуда она родом.

Там женщине торжественно присвоили звание "Почетный гражданин Краснодара". Об этом пишут российские медиа.

Актуально Рак, потеря ребенка и любовь Путина: как Маргарита Симоньян стала главной пропагандисткой Кремля

Как Симоньян показалась на публике без парика?

Со сцены во время вручения ордена Симоньян призналась, что подобные ощущения переживает впервые.

Много было в моей жизни наград, и я никогда не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств,

– сказала она.

Как выглядит больная раком Симоньян: смотрите видео

Отметим, что еще в сентябре 2025 года пропагандистка сообщила, что у нее диагностировали рак. Сама женщина не отмечала, о какой именно онкологии идет, однако в медиа предполагали, что это может быть рак молочной железы. Осенью Симоньян говорила о сложной операции, что ее ждет, а уже в декабре вернулась на экраны российского телевидения после курса химиотерапии.

В январе 2026 года появились кадры того, насколько болезнь и пройденное лечение изменило ее внешность. Стоит напомнить также, что ее муж, режиссер и также пропагандист Тигран Кеосаян, умер 26 сентября 2025 года после длительного пребывания в коме.

Как Симоньян стала одной из главных пропагандисток Кремля?