Тато є, а статус – сирота: чому син загиблої від обстрілу Києва Тетяни Сакіян під опікою держави

У ніч на 7 вересня під час масованої атаки на Київ 90% опіків тіла отримала 24-річна вагітна жінка Тетяна Сакіян, а її 28-річний чоловік Вадим – 85%. Тетяна померла, а її син народився передчасно.

Тепер хлопчик вважається сиротою при живому татові, а ще бабусі та тітці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske.

Чому сину Тетяни Сакіян вважається сиротою?

Тетяна Сакіян стала жертвою російської атаки на восьмому місяці вагітності. Вона мала важкі опіки, тому лікарі вирішили екстрено викликати пологи.

Жінка боролася за життя декілька тижнів, але, на жаль, померла.

Її сина назвали Назаром. Його виходжували у реанімації Київського міського перинатального центру, а нещодавно перевели у звичайну палату.

Тепер Вадим, який є біологічним батьком Назара, намагається, аби його батьківство юридично визнали.

Шлюб між парою не був зареєстрований. Але Тетяна перед операцією встигла сказати, хто батько дитини.

Завдяки цьому у свідоцтві про народження Назара записали на мамине прізвище, а по батькові – Вадимовичем.

Ішлося про соціально-правовий захист новонародженої дитини, про яку не могли потурбуватися її батьки. Значить турботу на себе мала взяти держава. Дитина не може бути нічиєю,

– розповіла начальниця служби у справах дітей і сім’ї Святошинської РДП у місті Києві Світлана Топоренко.

Наразі свідоцтво про народження хлопчика та свідоцтво про смерть Тетяни надіслали у Кіровоградську область, де була зареєстрована жінка. Там Назару мають надати статус дитини-сироти, поставити на облік і взяти на себе опіку.

"Статус дитини-сироти Назар буде мати до того часу, поки його біологічний батько в судовому порядку не доведе своє батьківство", – додала Топоренко.

Чоловік уже отримав результати ДНК-експертизи. Його біологічне батьківство доведено.

Тепер це підтвердити юридично має суд. Опісля дитині оформлять нове свідоцтво про народження.

