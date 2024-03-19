Сирський: безпілотники є пріоритетом, шукаємо спосіб отримати перевагу над ворогом
Джерело:Олександр Сирський
Олександр Сирський заявив, що вони працюють над тим, щоб ЗСУ були забезпечені найновішими дронами. Розвиток застосування безпілотних систем Головнокомандувач назвав своїм пріоритетом.
Він заявив, що найважливіше завдання технологій та інновацій – це збереження життя наших військових. Днями нардеп та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко пояснював, що першочергове завдання безпілотників – замінити людей на фронті.
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Що заявив Сирський про технології
Технології та технологічність – це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем – це мій пріоритет,
– запевнив Сирський.
Генерал-полковник пояснив, що за цей напрямок в ЗСУ відповідає його заступник Герой України полковник Вадим Сухаревський. Разом вони працюють, щоб:
- прискорити впровадження технологічних інноваційних рішень;
- забезпечити інституційну стійкість та адаптивність визначених органів військового управління.
Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління,
– заявив Головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, військові наразі шукають асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу ворогом, який переважає кількісно.
"Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою", – заявив Сирський.
Дрони мають велике значення на фронті
- Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко розповідав, що Китай продає нам запчастини для виготовлення дронів. Він назвав проблемою те, що наразі "війна дронів" у руках китайців.
- Нардеп запевнив, власне виробництво коштуватиме дорожче, проте треба розвивати свій оборонно-промисловий комплекс
- Ще в лютому 2024 року видання The Wall Street Journal написало, що до кінця 2024 року Україна планує виробити мільйон FPV-дронів. Адже вони не є дорогими та можуть компенсувати нестачу дорогих артилерійських снарядів.