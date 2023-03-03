Не пропускаємо ворога у багатоповерхову забудову, – боєць Нацгвардії про ситуацію в Бахмуті

В Бахмуті зараз тривають важкі бої. Ситуація дуже складна, але українські захисники тримають місто.

Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко. За його словами, дуже важливо, щоб Бахмут залишився українським, тому що він перестав бути логістичним центром, а став знаковим містом, містом-героєм і містом-фортецею – рідним місцем.

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Центр і околиці Бахмута під контролем ЗСУ

Він наголосив, що центр міста і практично всі околиці перебувають під контролем українських захисників.

Тільки на Сході, де приватний сектор і залишились руїни. Але ми не пускаємо ворога у багатоповерхову забудову, тому що нам здається він там дуже гарно закріпиться і потім буде важко його звідти вибивати. І тим самим нам доведеться руйнувати місто Бахмут,

– підкреслив боєць батальйону "Свобода".

Лисенко зауважив, що попри оточення, дорога до Бахмуту через Хромове, яка обстрілюється, і разом з Часовим Яром, існує.

"Я б хотів, щоб візит генерала Сирського в Бахмут підтримав хлопців, дав їм надію, що ми тут не одні і ми переможемо. І щоб надалі ми втримали це знакове місто", – відзначив він.

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В Бахмут надійшло підкріплення

Бійці, що перебувають в Бахмуті, повідомляють через соцмережі, що до міста прибуло підкріплення, озброєння, і ймовірно це може свідчити про те, що подекуди можливий контрнаступ.

Лисенко підтвердив, що з різних джерел отримується інформація про отримання підкріплення.

Якщо хлопці бачать техніку і особовий склад, який зараз боронить кордони Бахмуту і навколишню агломерацію, то так воно і є. І до нашого наступу і відбиття Бахмуту залишилось декілька днів,

– припустив він.

Проте військовослужбовець зазначив, що, дивлячись на карту бойових дій, ситуація, м'яко кажучи, не дуже гарна. Але на карті можуть бути помилки, і треба дивитись на бойові дії з американських розвідувальних літаків.

"Будемо сподіватися, що ми втримаємо Бахмут – красиве, квітуче місто, яке ще живе і буде жити заради майбутніх поколінь, заради тієї краси, яку ми там боронимо вже понад пів року", – наголосив Ярослав Лисенко.

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