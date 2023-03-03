Не пропускаем врага в многоэтажную застройку, – боец Нацгвардии о ситуации в Бахмуте

В Бахмуте сейчас продолжаются тяжелые бои. Ситуация очень сложная, но украинские защитники удерживают город.

Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. По его словам, очень важно, чтобы Бахмут остался украинским, потому что он перестал быть логистическим центром, а стал знаковым городом, городом-героем и городом-крепостью – родным местом.

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Центр и окрестности Бахмута под контролем ВСУ

Он отметил, что центр города и практически все окрестности находятся под контролем украинских защитников.

Только на Востоке, где частный сектор и остались развалины. Но мы не пускаем врага в многоэтажную застройку, потому что нам кажется, что он там очень хорошо закрепится и потом будет трудно его оттуда выбивать. И тем самым нам придется разрушать город Бахмут,

– подчеркнул боец батальона "Свобода".

Лысенко отметил, что, несмотря на окружение, дорога в Бахмут через обстреливаемое Хромово и вместе с Временным Яром существует.

"Я бы хотел, чтобы визит генерала Сырского в Бахмут поддержал ребят, дал им надежду, что мы здесь не одни и мы победим. И чтобы в дальнейшем мы удержали этот знаковый город", – отметил он.

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В Бахмут поступило подкрепление

Находящиеся в Бахмуте бойцы сообщают через соцсети, что в город прибыло подкрепление, вооружение, и вероятно это может свидетельствовать о том, что кое-где возможно контрнаступление.

Лысенко подтвердил, что из разных источников получается информация о получении подкрепления.

Если ребята видят технику и личный состав, который сейчас защищает границы Бахмута и окружающую агломерацию, то так оно и есть. И до нашего наступления и отражения Бахмута осталось несколько дней,

– предположил он.

Однако военнослужащий отметил, что, глядя на карту боевых действий, ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. Но на карте могут быть ошибки, и нужно смотреть на боевые действия из американских разведывательных самолетов.

"Будем надеяться, что мы удержим Бахмут – красивый, цветущий город, который еще жив и будет жить ради будущих поколений, ради той красоты, которую мы там защищаем уже более полугода", – подчеркнул Ярослав Лысенко.

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