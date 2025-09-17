Польща пішла на жорсткий крок: політолог сказав, як зараз "викручується" Лукашенко
- У Білорусі провели військові навчання "Захід-2025". Польща пішла на жорсткий крок у відповідь.
- Директор Інституту світової політики Євген Магда розповів, що зараз намагається зробити Лукашенко.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко працює над тим, аби збільшити свою політичну "вагу". Йому таки вдалося покращити відносини з Дональдом Трампом.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, Лукашенко намагається тримати більш-менш позитивні відносини з різними лідерами. Але він може догратися.
Що зробила Польща проти Лукашенка?
Як наголосив Магда, при цьому Білорусь таки проводить спільні з Росією військові навчання "Захід-2025". А Лукашенко вже відчув негативні наслідки через цей захід. Польща пішла на жорсткий крок.
Цього тижня Польща закрила кордон з Білоруссю. Серед іншого й припинився транзит китайських товарів до Європи. Лукашенко опинився в доволі підваженому стані. Фактично він втрачає власну значущість для Китаю,
– вважає Магда.
При цьому Білорусі вдається успішно взаємодіяти з Дональдом Трампом. Лукашенко використав для цього білоруських політв'язнів. В нього ще міг залишитися важливий "козир", який він може застосувати у взаємодії з президентом США.
"Гра" зі звільненням людей – надзвичайно цинічна. Так Лукашенко показує, що з ним треба рахуватися. Тут вони Трампа і піймали. Зараз в ув'язненні перебуває Олесь Беляцький, який є лауреатом Нобелівської премії миру. Видається, Лукашенко може його звільнити в обмін на щось від Трампа, який хоче отримати Нобелівську премію миру. Це для нього вагомий фактор,
– сказав Магда.
Відносини Лукашенка і Трампа: коротко
- У серпні Дональд Трамп раптово подзвонив до Олександра Лукашенка. Це сталося напередодні саміту президента США з диктатором Путіним на Алясці. Обоє говорили про чудову розмову.
- Упродовж літа 2025 року Лукашенко звільнив з тюрем кілька десятків політв'язнів. У вересні звідти відпустили ще 52 політв'язнів.
- Зрештою США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа". Штати прагнуть нормалізувати відносини з Білоруссю.