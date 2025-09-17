Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко работает над тем, чтобы увеличить свой политический "вес". Ему таки удалось улучшить отношения с Дональдом Трампом.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, Лукашенко пытается держать более-менее позитивные отношения с разными лидерами. Но он может доиграться.

К теме Это произошло очень тихо: 2 причины, почему США активизировались в отношении Беларуси

Что сделала Польша против Лукашенко?

Как отметил Магда, при этом Беларусь таки проводит совместные с Россией военные учения "Запад-2025". А Лукашенко уже почувствовал негативные последствия из-за этого мероприятия. Польша пошла на жесткий шаг.

На этой неделе Польша закрыла границу с Беларусью. Среди прочего и прекратился транзит китайских товаров в Европу. Лукашенко оказался в довольно подорванном состоянии. Фактически он теряет собственную значимость для Китая,

– считает Магда.

При этом Беларуси удается успешно взаимодействовать с Дональдом Трампом. Лукашенко использовал для этого белорусских политзаключенных. У него еще мог остаться важный "козырь", который он может применить во взаимодействии с президентом США.

"Игра" с освобождением людей – чрезвычайно цинична. Так Лукашенко показывает, что с ним надо считаться. Тут они Трампа и поймали. Сейчас в заключении находится Олесь Беляцкий, который является лауреатом Нобелевской премии мира. Кажется, Лукашенко может его освободить в обмен на что-то от Трампа, который хочет получить Нобелевскую премию мира. Это для него весомый фактор,

– сказал Магда.

Отношения Лукашенко и Трампа: кратко