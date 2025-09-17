Польша пошла на жесткий шаг: политолог сказал, как сейчас "выкручивается" Лукашенко
- В Беларуси провели военные учения "Запад-2025". Польша пошла на жесткий ответный шаг.
- Директор Института мировой политики Евгений Магда рассказал, что сейчас пытается сделать Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко работает над тем, чтобы увеличить свой политический "вес". Ему таки удалось улучшить отношения с Дональдом Трампом.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, Лукашенко пытается держать более-менее позитивные отношения с разными лидерами. Но он может доиграться.
Что сделала Польша против Лукашенко?
Как отметил Магда, при этом Беларусь таки проводит совместные с Россией военные учения "Запад-2025". А Лукашенко уже почувствовал негативные последствия из-за этого мероприятия. Польша пошла на жесткий шаг.
На этой неделе Польша закрыла границу с Беларусью. Среди прочего и прекратился транзит китайских товаров в Европу. Лукашенко оказался в довольно подорванном состоянии. Фактически он теряет собственную значимость для Китая,
– считает Магда.
При этом Беларуси удается успешно взаимодействовать с Дональдом Трампом. Лукашенко использовал для этого белорусских политзаключенных. У него еще мог остаться важный "козырь", который он может применить во взаимодействии с президентом США.
"Игра" с освобождением людей – чрезвычайно цинична. Так Лукашенко показывает, что с ним надо считаться. Тут они Трампа и поймали. Сейчас в заключении находится Олесь Беляцкий, который является лауреатом Нобелевской премии мира. Кажется, Лукашенко может его освободить в обмен на что-то от Трампа, который хочет получить Нобелевскую премию мира. Это для него весомый фактор,
– сказал Магда.
Отношения Лукашенко и Трампа: кратко
- В августе Дональд Трамп внезапно позвонил Александру Лукашенко. Это произошло накануне саммита президента США с диктатором Путиным на Аляске. Оба говорили о замечательном разговоре.
- В течение лета 2025 года Лукашенко освободил из тюрем несколько десятков политзаключенных. В сентябре оттуда отпустили еще 52 политзаключенных.
- В конце концов США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Штаты стремятся нормализовать отношения с Беларусью.