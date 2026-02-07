Укр Рус
7 лютого, 20:09
Оновлено - 20:20, 7 лютого

Найближчі дні будуть важкими, – Міненерго на тлі ситуації в енергосистемі

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Масована атака на енергосистему призвела до значних пошкоджень, спричинивши дефіцит електроенергії та аварійні відключення світла.
  • У Києві світло є лише 1,5 – 2 години, і місто розгортає додаткові пункти незламності, поки енергетики працюють над відновленням системи.

Через серйозні пошкодження енергосистеми внаслідок російської масованої атаки 7 лютого, з використанням БпЛА та ракет, найближчі ночі будуть важкими, оскільки зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомило Міністерство енергетики України за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та у Київській області.

Яка ситуація в енергосистемі та що чекати?

Міненерго повідомило, що після останнього російського масованого обстрілу ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною, оскільки ворог атакував енергообʼєкти у низці областей України, спричинивши значні руйнування. 

Зазначається, що у зв'язку з пошкодженням високовольтних підстанцій вимушено зменшували потужність атомні електростанції. Водночас у більшості регіонів продовжують діяти аварійні відключення світла після атаки ворога. 

У відомстві наголосили, що на усіх об'єктах, які зазнали пошкоджень внаслідок атаки, досі тривають відновлювальні роботи й енергетики роблять усе можливе задля якнайшвидшого повернення світла та тепла споживачам. 

Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими, 
– ідеться в повідомленні.

Там зауважили, що у Києві споживачі мають світло лише 1,5 – 2 години, тому місто розгортає додаткові опорні пункти незламності в кожному районі, водночас енергетики намагають збалансувати енергосистему.

Що відомо про пошкодження внаслідок атаки?

  • Росія атакувала найбільшу електропідстанцію у Європі – Західноукраїнську. Укренерго звернулося до Польщі по аварійну допомогу. Водночас критичного дефіциту електроенергії, за словами експертів, немає.

  • За даними МАГАТЕ, сьогодні вранці українські атомні електростанції знову знизили потужність після того, як посилення обстрілів вплинуло на електричні підстанції та відключило деякі лінії електропередач.

  • Також ворог завдав масованого удару по Івано-Франківській області. Ціллю став енергетичний об’єкт. Постраждалих немає, але, за даними ОВА, є пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.