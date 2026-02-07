Найближчі дні будуть важкими, – Міненерго на тлі ситуації в енергосистемі
- Масована атака на енергосистему призвела до значних пошкоджень, спричинивши дефіцит електроенергії та аварійні відключення світла.
- У Києві світло є лише 1,5 – 2 години, і місто розгортає додаткові пункти незламності, поки енергетики працюють над відновленням системи.
Через серйозні пошкодження енергосистеми внаслідок російської масованої атаки 7 лютого, з використанням БпЛА та ракет, найближчі ночі будуть важкими, оскільки зберігається значний дефіцит електроенергії.
Про це повідомило Міністерство енергетики України за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та у Київській області.
Дивіться також Гуманітарна криза на горизонті: ДТЕК попереджає про серйозні загрози
Яка ситуація в енергосистемі та що чекати?
Міненерго повідомило, що після останнього російського масованого обстрілу ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною, оскільки ворог атакував енергообʼєкти у низці областей України, спричинивши значні руйнування.
Зазначається, що у зв'язку з пошкодженням високовольтних підстанцій вимушено зменшували потужність атомні електростанції. Водночас у більшості регіонів продовжують діяти аварійні відключення світла після атаки ворога.
У відомстві наголосили, що на усіх об'єктах, які зазнали пошкоджень внаслідок атаки, досі тривають відновлювальні роботи й енергетики роблять усе можливе задля якнайшвидшого повернення світла та тепла споживачам.
Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими,
– ідеться в повідомленні.
Там зауважили, що у Києві споживачі мають світло лише 1,5 – 2 години, тому місто розгортає додаткові опорні пункти незламності в кожному районі, водночас енергетики намагають збалансувати енергосистему.
Що відомо про пошкодження внаслідок атаки?
Росія атакувала найбільшу електропідстанцію у Європі – Західноукраїнську. Укренерго звернулося до Польщі по аварійну допомогу. Водночас критичного дефіциту електроенергії, за словами експертів, немає.
За даними МАГАТЕ, сьогодні вранці українські атомні електростанції знову знизили потужність після того, як посилення обстрілів вплинуло на електричні підстанції та відключило деякі лінії електропередач.
Також ворог завдав масованого удару по Івано-Франківській області. Ціллю став енергетичний об’єкт. Постраждалих немає, але, за даними ОВА, є пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.