Найближчі дні будуть важкими, – Міненерго на тлі ситуації в енергосистемі

Через серйозні пошкодження енергосистеми внаслідок російської масованої атаки 7 лютого, з використанням БпЛА та ракет, найближчі ночі будуть важкими, оскільки зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомило Міністерство енергетики України за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та у Київській області.

Яка ситуація в енергосистемі та що чекати?

Міненерго повідомило, що після останнього російського масованого обстрілу ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною, оскільки ворог атакував енергообʼєкти у низці областей України, спричинивши значні руйнування.

Зазначається, що у зв'язку з пошкодженням високовольтних підстанцій вимушено зменшували потужність атомні електростанції. Водночас у більшості регіонів продовжують діяти аварійні відключення світла після атаки ворога.

У відомстві наголосили, що на усіх об'єктах, які зазнали пошкоджень внаслідок атаки, досі тривають відновлювальні роботи й енергетики роблять усе можливе задля якнайшвидшого повернення світла та тепла споживачам.

Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими,

– ідеться в повідомленні.

Там зауважили, що у Києві споживачі мають світло лише 1,5 – 2 години, тому місто розгортає додаткові опорні пункти незламності в кожному районі, водночас енергетики намагають збалансувати енергосистему.

Що відомо про пошкодження внаслідок атаки?