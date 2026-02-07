Ближайшие дни будут тяжелыми, Минэнерго на фоне ситуации в энергосистеме

Из-за серьезных повреждений энергосистемы в результате российской массированной атаки 7 февраля, с использованием БпЛА и ракет, ближайшие ночи будут тяжелыми, поскольку сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и в Киевской области.

Смотрите также Гуманитарный кризис на горизонте: ДТЭК предупреждает о серьезных угрозах

Какая ситуация в энергосистеме, и что ждать?

Минэнерго сообщило, что после последнего российского массированного обстрела ситуация в энергосистеме остается крайне сложной, поскольку враг атаковал энергообъекты в ряде областей Украины, вызвав значительные разрушения.

Отмечается, что в связи с повреждением высоковольтных подстанций вынужденно уменьшали мощность атомные электростанции. В то же время в большинстве регионов продолжают действовать аварийные отключения света после атаки врага.

В ведомстве отметили, что на всех объектах, которые получили повреждения в результате атаки, до сих пор продолжаются восстановительные работы, и энергетики делают все возможное для скорейшего возвращения света и тепла потребителям.

Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что в Киеве потребители имеют свет только 1,5 – 2 часа, поэтому город разворачивает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе, одновременно энергетики пытаются сбалансировать энергосистему.

Что известно о повреждениях в результате атаки?