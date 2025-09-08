Росіяни перекидають на фронт техніку з тактичними знаками "Північ", – "Атеш"
- Російська армія перекидає техніку з тактичними знаками "Північ" з Ленінградської області на фронт.
- Партизани повідомили, що колона складається з БМП, броньованої вантажівки "Тайфун-К", легкових автомобілів, вантажівок, старих УАЗів, паливних цистерн та медичних автомобілів.
Російська армія перекидає з Ленінградської області колону техніки на фронт. Партизани на ній помітили тактичні знаки "Північ".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".
Що відомо про переміщення російської техніки?
Партизани зафіксували колону військової техніки неподалік селища Кирилівське.
Залізницею у бік фронту рухалися дві БМП і одна броньована вантажівка "Тайфун-К". Танків у колоні не було. Основу становили дешеві легкові автомобілі, безліч вантажівок та старі УАЗи "буханки", що залишилися ще з часів СРСР. У складі колони також помічені паливні цистерни та автомобілі медиків,
– розповіли в "Атеш".
Зазначається, що на техніці було видно тактичні знаки підрозділів угруповання "Північ". Ці війська брали участь у боях на Курському та Харківському напрямках.
Нещодавно в угрупуванні змінився командувач.
Партизани припускають, що цей факт, а також переміщення техніки можуть вказувати на підготовку до активних дій.
"Усі дані оперативно передано представникам Сил оборони України", – зазначили в "Атеш".
Ситуація на фронті: останні новини
У серпні росіяни хотіли досягнути стратегічної переваги та здійснити прорив на фронті. Зокрема, вони планували масштабні наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, але усе безуспішно. Наразі окупанти проводять ротації на Херсонському напрямку, готуючись до бойових дій.
На Покровському напрямку ситуація також значно покращилася. Там окупанти продовжують зазнавати значних втрат, щоправда, із поповненням живої сили у них проблем немає.
Водночас протягом доби 7 вересня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Більшість із них саме на Покровському та Новопавлівському напрямках.