Ворог просунувся одразу на кількох ділянках: оновлення мапи DeepState
- Російські війська досягли успіхів біля населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.
- Ці просування мають стратегічне значення для контролю над підступами до важливих комунікаційних шляхів та сусідніх населених пунктів.
Російська армія намагається робити обмежені просування на фронті та проривати оборону українських військ. За минулу добу окупнати мали успіхи біля двох населених пунктів Запорізької області та одного – в Дніпропетровській.
Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Як змінилася ситуація на фронті?
Аналітики оновили карту фронту та показали останні просування окупантів. Цього разу вони не повідомляють про звільнені населені пункти, а зазначили, що ворог просунувся на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.
Так просування ворога помітили поблизу Філії. Це точка активних бойових дій на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Село має стратегічне значення, бо з нього може відбуватися контроль за підступами до сусідніх населених пунктів і важливих комунікаційних шляхів.
Росіяни просунулися біля Філії: карта
Також росіяни рухалися до позицій ЗСУ від Малинівки. Це ще один ключовий населений пункт на фронті, який часто фігурує у зведеннях щодо штурмових дій або обстрілів.
Окупанти здійснили штурми біля Малинівки: показуємо на карті
Противник також просунувся в Охотничому в Запорізькій області. Тут розташовані передові позиції. Зазвичай із цього селища відбуваються маневри або спроби прориву з боку окупантів.
Ситуація в Охотничому: карта фронту
Бойові дії в Україні тривають: останні новини
Після невдалих спроб штурму Ямполя, російська армія зосередилася на просуванні в лісах, що простягаються до Лиману, адже хочуть просунутися через "сіру зону". Українські Сили оборони утримують ситуацію під контролем.
За добу 18 жовтня зафіксовано 223 бойових зіткнення. Російські війська завдали одного ракетного та 84 авіаційних ударів, застосували понад 6 тисяч дронів-камікадзе та здійснили понад 5 тисяч обстрілів. Особливо напружена ситуація на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора. На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував українські позиції у районах Соснівки, Вороне, Новомиколаївки, Новогригорівки та Малинівки.
Командир механізованої роти 110-ї бригади, лейтенант Владислав Кам'янецький в ефірі 24 Каналу розповів, що ворог активно використовує безпілотники, зокрема FPV-дрони та апарати, що керуються через оптоволоконний кабель. Ці технології ускладнюють оборону українських позицій і вимагають адаптації тактики та заміни пошкодженої техніки.