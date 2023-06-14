Підготовка до проривів: що відбувається на лінії фронту
Українські військові проводять масштабні розвідки боєм вздовж лінії фронту в рамках наступальних операцій. У них є декілька дуже важливих цілей.
Про них 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив як саме проводяться розвідки боєм.
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Це не прорив
За словами Романа Світана, на фронті відбувається підготовка до проривів, а саме з'ясування основного та другорядних напрямків. Задача розвідок боєм вздовж лінії фронту – формування деяких плацдармів, зачистка першої лінії оборони російських окупантів та вивчення глибинної оборони противника.
"Тобто це вивчення дій противника при виході наших сил на вогневий контакт і приблизне розуміння його алгоритму прийняття рішень. Це підготовчі формуючі операції. Їх можна назвати розвідкою боєм, якщо предметно говорити про кожну дію", – розповів військовий експерт.
Роман Світан про оперативну обстановку на фронті: дивитись відео
Також Світан пояснив, що здійснюються описані заходи за допомогою роззосереджених бронегруп. За результатами їхньої роботи створюється загальна картинка розташування противника та його дій.
Ситуація на лінії фронту: основні новини
- Українські військові продовжують мужньо протистояти російським окупантам. Найзапекліші бої тривають на Сході. Найбільш гарячі Слов'янський, Лиманський, Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки. На Півдні ворог намагається ускладнити роботу ЗСУ, а на Харківському напрямку веде позиційну оборону.
- Речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов заявив, що за останні три доби наші воїни просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та звільнили близько 3 квадратних кілометрів земель.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що лише за минулий тиждень подекуди у співвідношенні втрат у загарбників у дев'ять разів більше загиблих. Наразі в України є два оперативно-стратегічних угруповання військ, де здійснювався наступ – це "Хортиця" і "Таврія". І такі втрати ворога фіксувалися саме по "Хортиці".