Подготовка к прорывам: что происходит на линии фронта

Украинские военные проводят масштабные разведки боем вдоль линии фронта в рамках наступательных операций. У них есть несколько важнейших целей.

О них 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, как именно проводятся разведки боем.

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Это не прорыв

По словам Романа Свитана, на фронте проходит подготовка к прорывам, а именно выяснение основного и второстепенных направлений. Задача разведок боем вдоль линии фронта – формирование некоторых плацдармов, зачистка первой линии обороны российских оккупантов и изучение глубинной обороны противника.

"То есть это изучение действий противника при выходе наших сил на огневой контакт и приблизительное понимание его алгоритма принятия решений. Это подготовительные формирующие операции. Их можно назвать разведкой боем, если предметно говорить о каждом действии", – рассказал военный эксперт.

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Также Свитан объяснил, что осуществляются описанные мероприятия с помощью рассредоточенных бронегрупп. По результатам их работы создается общая картинка расположения противника и его действий.

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