Подготовка к прорывам: что происходит на линии фронта
Украинские военные проводят масштабные разведки боем вдоль линии фронта в рамках наступательных операций. У них есть несколько важнейших целей.
О них 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, как именно проводятся разведки боем.
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Это не прорыв
По словам Романа Свитана, на фронте проходит подготовка к прорывам, а именно выяснение основного и второстепенных направлений. Задача разведок боем вдоль линии фронта – формирование некоторых плацдармов, зачистка первой линии обороны российских оккупантов и изучение глубинной обороны противника.
"То есть это изучение действий противника при выходе наших сил на огневой контакт и приблизительное понимание его алгоритма принятия решений. Это подготовительные формирующие операции. Их можно назвать разведкой боем, если предметно говорить о каждом действии", – рассказал военный эксперт.
Роман Свитан об оперативной обстановке на фронте: смотреть видео
Также Свитан объяснил, что осуществляются описанные мероприятия с помощью рассредоточенных бронегрупп. По результатам их работы создается общая картинка расположения противника и его действий.
Ситуация на линии фронта: основные новости
- Украинские военные продолжают мужественно противостоять российским оккупантам. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке. Наиболее горячие Славянское, Лиманское, Северодонецкое и Бахмутское направления. На Юге враг пытается усложнить работу ВСУ, а на Харьковском направлении ведет позиционную оборону.
- Спикер Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев заявил, что за последние трое суток наши воины продвинулись по некоторым направлениям от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 квадратных километров земель.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что только за прошедшую неделю кое-где в соотношении потерь у захватчиков в девять раз больше погибших. Сейчас у Украины есть две оперативно-стратегические группировки войск, где осуществлялось наступление – это "Хортица" и "Таврия". И такие потери врага фиксировались именно по "Хортице".