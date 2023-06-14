Про них 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив як саме проводяться розвідки боєм.

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Це не прорив

За словами Романа Світана, на фронті відбувається підготовка до проривів, а саме з'ясування основного та другорядних напрямків. Задача розвідок боєм вздовж лінії фронту – формування деяких плацдармів, зачистка першої лінії оборони російських окупантів та вивчення глибинної оборони противника.

"Тобто це вивчення дій противника при виході наших сил на вогневий контакт і приблизне розуміння його алгоритму прийняття рішень. Це підготовчі формуючі операції. Їх можна назвати розвідкою боєм, якщо предметно говорити про кожну дію", – розповів військовий експерт.

Роман Світан про оперативну обстановку на фронті: дивитись відео

Також Світан пояснив, що здійснюються описані заходи за допомогою роззосереджених бронегруп. За результатами їхньої роботи створюється загальна картинка розташування противника та його дій.

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