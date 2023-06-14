Наразі в України є два оперативно-стратегічних угруповання військ, де здійснювався наступ – це "Хортиця" і "Таврія". І такі втрати ворога фіксувалися саме по "Хортиці". Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.

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В окупантів значно більше втрат

Якщо по "Хортиці" це співвідношення загиблих у ворога становило у 8,73 рази більше "200-х", то по "Таврії" це було в 5,3 рази більше.

Безумовно, під час війни гинуть люди, безумовно, під час війни знищується техніка, всі сторони мають втрати. Але наші втрати неспівмірно менші, ніж у ворога,

– підкреслила Ганна Маляр.

Вона зазначила, що окупанти дійсно нагнітають паніку з приводу втрат України. Це потрібно країні-окупантці для того, щоб деморалізувати українське суспільство та дуже боляче вдарити по мобілізації. З іншого боку, такими вкидами окупанти намагаються підняти дух і настрій власному війську.

Натомість українське командування, за словами заступниці міністра оборони, говорить не конкретними випадками, як це роблять у Кремлі, а конкретними цифрами.

Сучасна техніка зберігає життя українцям

Також Ганна Маляр зазначила, що озвучуючи втрати України, Росія також намагається дискредитувати наше військо й як отримувачів західного озброєння. А разом з тим й дискредитувати саму техніку як фактичний інструмент війни.

Що тут можна сказати. Безумовно, що під час війни обидві сторони втрачають техніку і немає такої військової техніки, яку не можна знищити. Але разом з тим, у нас ці втрати значно нижче, і ми щодня показуємо втрати ворога: скільки в них ми знищили техніки і озброєння,

– підкреслила Ганна Маляр.

Дошкуляє ця техніка окупантам не лише тому, що знищує їх десятками та сотнями, а й тому, що натомість зберігає життя українців. Так, навіть у разі знищення одиниці західної техніки, екіпажі залишаються повністю врятованими.

"З точки зору збереження життя, ця техніка набагато технологічніша. І, безумовно, все залежить від ступеня пошкодження, але переважно, якщо ми не говоримо про абсолютне знищення, переважно у нас це допомагає, саме це техніка дозволяє максимально врятувати життя нашим бійцям", – сказала Ганна Маляр.