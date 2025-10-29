Майор у відставці відповів, чому росіяни не можуть закріпитися біля Костянтинівки

На Донеччині зараз точаться найзапекліші бої. Одне з міст, у яке намагається просочитися ворог, це майже зруйнована вщент Костянтинівка.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман розповів в ефірі 24 Каналу по ситуацію у місті у Донецькій області. Також росіяни 26 жовтня завдали артилерійського удару по Костянтинівці, внаслідок якого загинула людина.

Як росіяни діють в біля міста?

Гетьман зазначив, що Костянтинівка є залізничним хабом, що забезпечує логістику українських військ. Тому ворог намагається завдати місту максимальної шкоди зі звичайних артилерійських засобів та атакуючи дронами.

Зверніть увагу! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що ворог максимально концентрує сили на Донеччині та Запоріжжі. Проте наразі немає значних переваг. Мета росіян, за його словами, – вийти до ключової агломерації – Костянтинівка – Дружківка – Слов'янськ – Краматорськ – не здійснилась.

З'явилась інформація, що у передмісті Костянтинівки бачили перші російські ДРГ. Це не взвод, не рота, а, за його словами, дві – три групи, навіть не відділення.

Важливо розуміти, що ці групи не здатні завдати суттєвої шкоди, тому що вони йдуть з невеликою кількістю набоїв та не здатні вести тривалі бойові дії. Коли повідомляють, що ДРГ нібито десь закріпилися, то для цього їм потрібно мати відповідну кількість зброї, щоб вести бойові дії,

– пояснив Олексій Гетьман.

Навіть якщо ці групи просунуться на пів кілометра, як зауважив майор у відставці, за ними ніхто не йде і не підносить набої, їжу, воду. А самостійно та без підтримки важкої техніки, без боєкомплекту, ці ДРГ не зможуть утримувати позицію навіть впродовж кількох днів.

Тому, на думку ветерана російсько-української війни, це "одноразові" солдати, які прийшли, потривожили українські сили і вони їх зачистили.

Що відбувається у Донецькій області?