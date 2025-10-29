Майор в отставке ответил, почему россияне не могут закрепиться возле Константиновки

В Донецкой области сейчас идут ожесточенные бои. Один из городов, в который пытается просочиться враг, это почти разрушенная до основания Константиновка.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал в эфире 24 Канала о ситуации в городе в Донецкой области. Также россияне 26 октября нанесли артиллерийский удар по Константиновке, в результате которого погиб человек.

Как россияне действуют возле города?

Гетман отметил, что Константиновка является железнодорожным хабом, обеспечивающим логистику украинских войск. Поэтому враг пытается нанести городу максимальный ущерб из обычных артиллерийских средств и атакуя дронами.

Обратите внимание! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что враг максимально концентрирует силы в Донецкой области и Запорожье. Однако пока нет значительных преимуществ. Цель россиян, по его словам, – выйти к ключевой агломерации – Константиновка – Дружковка – Славянск – Краматорск – не осуществилась.

Появилась информация, что в пригороде Константиновки видели первые российские ДРГ. Это ни взвод, ни рота, а, по его словам, две – три группы, даже не отделение.

Важно понимать, что эти группы не способны нанести существенный вред, потому что они идут с небольшим количеством патронов и не способны вести длительные боевые действия. Когда сообщают, что ДРГ якобы где-то закрепились, то для этого им нужно иметь соответствующее количество оружия, чтобы вести боевые действия,

– пояснил Алексей Гетьман.

Даже если эти группы продвинутся на полкилометра, как заметил майор в отставке, за ними никто не идет и не подносит патроны, еду, воду. А самостоятельно и без поддержки тяжелой техники, без боекомплекта, эти ДРГ не смогут удерживать позицию даже в течение нескольких дней.

Какая ситуация возле Константиновки: смотрите на карте

Поэтому, по мнению ветерана российско-украинской войны, это "одноразовые" солдаты, которые пришли, потревожили украинские силы и они их зачистили.

Что происходит в Донецкой области?