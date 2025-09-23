Ситуація біля Куп’янська дуже важка, – оглядач сказав, за яких обставин вона може покращитися
- Ситуація в Куп'янську загострюється, і він має стратегічне значення як залізничний вузол.
- Зміни на краще можливі у випадку значних прорахунків російського командування або перекидання значних резервів українськими силами.
Ситуація у Куп'янську загострюється щодня і стає такою ж складною, як і зараз в Покровську. Змінитися на краще вона може у двох випадках.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, зауваживши, чому Куп'янськ має велике значення для Росії. Він пояснив, який сценарій розвитку подій є небезпечним для України.
До теми ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень
За яких умов вдасться українським силам захистити Куп'янськ?
Шарп наголосив, що Куп'янськ є одним із символів успішного наступу України восени 2022 року. Також він має велике значення як залізничний вузол, так само як і Куп'янськ-Вузловий, який розташований на протилежному березі Осколу.
Зверніть увагу! За словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, ворог з півночі просувається у Куп'янськ, який на сьогодні – це "фактично Покровськ, тільки у трохи меншому масштабі". В обох містах "дуже схожа ситуація".
Питання у тому, чи можливо забезпечити залізничне сполучення достатньо швидко, щоб воно суттєво допомогло російській армії.
Це війна за територію. У Куп'янську може статися те саме, що відбувалося в Авдіївці чи Вугледарі, коли у випадку захоплення противником міста, рубежі оборони біля нього можуть бути не готові його зустріти. Тоді він просуватиметься глибше. Такий сценарій насправді є дуже небезпечним,
– пояснив Давид Шарп.
Водночас для росіян дуже важливо закріпитися на правому березі Осколу.
Що відбувається в районі Куп'янська: дивіться на карті
"Ситуація біля Куп'янська дуже складна і, якщо вона схожа на те, що відбувається у Покровську, і не зміниться, то захистити місто буде дуже складно", – підкреслив він.
Проте змінитися вона може, як вважає військовий оглядач, у двох випадках:
- якщо російське командування припуститься грубих прорахунків;
- якщо українське командування перекине значні резерви.
Також постане питання щодо українського плацдарму на лівому березі Осколу та подальшого просування окупантів, у разі захоплення міста.
Ситуація на Куп'янському напрямку: важливе
- Російські диверсанти малими групами постійно намагаються проникати у Куп'янськ Харківської області. Для цього росіяни переодягаються в цивільний одяг, щоб українським захисникам було важче їх виявити.
- Окупанти пробували просунутися на українські позиції в районі Куп'янська по газових трубах. Проте вони більше не можуть їх використовувати, адже українські сили пошкодили та затопили трубопровід.
- Водночас росіяни здійснюють спроби форсувати річку Оскіл на човнах. Однак українська артилерія, міномети і дрони ліквідовують їх.