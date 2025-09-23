Укр Рус
23 вересня, 22:15
Ситуація біля Куп’янська дуже важка, – оглядач сказав, за яких обставин вона може покращитися

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Ситуація в Куп'янську загострюється, і він має стратегічне значення як залізничний вузол.
  • Зміни на краще можливі у випадку значних прорахунків російського командування або перекидання значних резервів українськими силами.

Ситуація у Куп'янську загострюється щодня і стає такою ж складною, як і зараз в Покровську. Змінитися на краще вона може у двох випадках.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, зауваживши, чому Куп'янськ має велике значення для Росії. Він пояснив, який сценарій розвитку подій є небезпечним для України.

За яких умов вдасться українським силам захистити Куп'янськ?

Шарп наголосив, що Куп'янськ є одним із символів успішного наступу України восени 2022 року. Також він має велике значення як залізничний вузол, так само як і Куп'янськ-Вузловий, який розташований на протилежному березі Осколу. 

Зверніть увагу! За словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, ворог з півночі просувається у Куп'янськ, який на сьогодні – це "фактично Покровськ, тільки у трохи меншому масштабі". В обох містах "дуже схожа ситуація". 

Питання у тому, чи можливо забезпечити залізничне сполучення достатньо швидко, щоб воно суттєво допомогло російській армії.

Це війна за територію. У Куп'янську може статися те саме, що відбувалося в Авдіївці чи Вугледарі, коли у випадку захоплення противником міста, рубежі оборони біля нього можуть бути не готові його зустріти. Тоді він просуватиметься глибше. Такий сценарій насправді є дуже небезпечним, 
– пояснив Давид Шарп.

Водночас для росіян дуже важливо закріпитися на правому березі Осколу.

Що відбувається в районі Куп'янська: дивіться на карті

"Ситуація біля Куп'янська дуже складна і, якщо вона схожа на те, що відбувається у Покровську, і не зміниться, то захистити місто буде дуже складно", – підкреслив він.

Проте змінитися вона може, як вважає військовий оглядач, у двох випадках:

  • якщо російське командування припуститься грубих прорахунків;
  • якщо українське командування перекине значні резерви.

Також постане питання щодо українського плацдарму на лівому березі Осколу та подальшого просування окупантів, у разі захоплення міста.

Ситуація на Куп'янському напрямку: важливе

  • Російські диверсанти малими групами постійно намагаються проникати у Куп'янськ Харківської області. Для цього росіяни переодягаються в цивільний одяг, щоб українським захисникам було важче їх виявити.
  • Окупанти пробували просунутися на українські позиції в районі Куп'янська по газових трубах. Проте вони більше не можуть їх використовувати, адже українські сили пошкодили та затопили трубопровід.
  • Водночас росіяни здійснюють спроби форсувати річку Оскіл на човнах. Однак українська артилерія, міномети і дрони ліквідовують їх.