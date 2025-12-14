Покровськ не оточений: офіцер ЗСУ пояснив, як українським силам вдається стримувати ворога

Росіяни звітують про нібито захоплення Покровська. Проте у реальності ситуація інша. Головнокомандувач Олександр Сирський підтвердив, що українським силам за останні тижні вдалося повернути під контроль приблизно 16 квадратних кілометрів у північній частині Покровська.

Водночас ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Як зазначив у розмові з 24 Каналом офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький українські захисники вирівняли оборону в окремих місцях на цій ділянці фронту.

До теми Росіяни під Лиманом, закріпилися в Мирнограді й наближаються до Запоріжжя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як контратакують українські сили?

Цехоцький наголосив, що ворогу не вдається оточити Покровськ, як він планував, щоб вийти на трасу Покровськ – Павлоград. Сили оборони тримають позиції і по можливості знищують противника на підступах до Покровська.

Там, де росіяни збираються, вони намагаються особливо використати техніку і на ній потрапити у місто. Відповідно українські сили постійно полюють за окупантами, ведеться розвідка, спостереження і по можливості проводяться контрштурми,

– зауважив офіцер.

Тому, як тільки дозволяють можливості, Сили оборони, за його словами, готуються, вивчають обстановку і атакують ворога.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Українським бійцям у складних умовах доводиться протистояти навалі ворога, адже для росіян Покровський напрямок залишається вкрай важливим, зокрема з пропагандистського погляду, і саме тому Росія стягує на цю ділянку фронту велику кількість сил та засобів.

Зверніть увагу! Як наголосив Олександр Сирський, Росія намагаються посилити тиск на українські позиції на Покровському напрямку, перекидаючи туди додаткові резерви.

Водночас українським силам, як вважає підполковник, у цих обставинах допомагає триматися та протидіяти противнику те, що відбувається постійне стеження за ним, за переміщенням його сил, зосередженням ресурсів.

Також у частинах, бригадах, окремих полках постійно проводиться тренування щодо активних контрдій. Ми б робили це постійно, проте, якщо є явна небезпека (при тому, що на війні постійно є загроза для життя і здоров'я військових), тоді атаки не проводяться. Тільки підготувавшись та скориставшись можливістю, коли ворог не очікує, можна успішно атакувати, і практично без втрат з нашого боку,

– підкреслив Сергій Цехоцький.

Проте росіяни зазнають величезних втрат. Також, за словами офіцера ЗСУ, вони використовують загороджувальні загони, снайперів з метою, щоб окупанти не відступали.

Яка ситуація в районі Покровська?