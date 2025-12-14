Покровск не окружен: офицер ВСУ объяснил, как украинским силам удается сдерживать врага
- Украинские силы вернули под контроль примерно 16 квадратных километров на севере Покровска, удерживая позиции и уничтожая противника на подступах.
- Россия стягивает значительные силы на Покровское направление, но украинские войска успешно противостоят им.
Россияне отчитываются о якобы захвате Покровска. Однако в реальности ситуация другая. Главнокомандующий Александр Сырский подтвердил, что украинским силам за последние недели удалось вернуть под контроль примерно 16 квадратных километров в северной части Покровска.
В то же время ситуация на Покровском направлении остается сложной. Как отметил в разговоре с 24 Каналом офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий украинские защитники выровняли оборону в отдельных местах на этом участке фронта.
Как контратакуют украинские силы?
Цехоцкий отметил, что врагу не удается окружить Покровск, как он планировал, чтобы выйти на трассу Покровск – Павлоград. Силы обороны держат позиции и по возможности уничтожают противника на подступах к Покровску.
Там, где россияне собираются, они пытаются особенно использовать технику и на ней попасть в город. Соответственно украинские силы постоянно охотятся за оккупантами, ведется разведка, наблюдения и по возможности проводятся контрштурмы,
– отметил офицер.
Поэтому, как только позволяют возможности, Силы обороны, по его словам, готовятся, изучают обстановку и атакуют врага.
Украинским бойцам в сложных условиях приходится противостоять нашествию врага, ведь для россиян Покровское направление остается крайне важным, в частности с пропагандистской точки зрения, и именно поэтому Россия стягивает на этот участок фронта большое количество сил и средств.
Обратите внимание! Как отметил Александр Сырский, Россия пытаются усилить давление на украинские позиции на Покровском направлении, перебрасывая туда дополнительные резервы.
В то же время украинским силам, как считает подполковник, в этих обстоятельствах помогает держаться и противодействовать противнику то, что происходит постоянное слежение за ним, за перемещением его сил, сосредоточением ресурсов.
Также в частях, бригадах, отдельных полках постоянно проводится тренировка по активным контрдействиям. Мы бы делали это постоянно, однако, если есть явная опасность (при том, что на войне постоянно есть угроза для жизни и здоровья военных), тогда атаки не проводятся. Только подготовившись и воспользовавшись возможностью, когда враг не ожидает, можно успешно атаковать, и практически без потерь с нашей стороны,
– подчеркнул Сергей Цехоцкий.
Однако россияне понесут огромные потери. Также, по словам офицера ВСУ, они используют заградительные отряды, снайперов с целью, чтобы оккупанты не отступали.
Какая ситуация в районе Покровска?
Бойцы 7 корпуса ДШВ ВСУ 10 декабря остановили попытку продвижения врага на юге Покровска. Россияне наступали несколько раз – сначала было механизированное наступление, затем штурм на мото- и квадроциклах. После того как оккупанты остановились на перерезанном логистическом пути, украинские дроны и артиллерия нанесли мощные удары и ликвидировали противника.
Несмотря на заявления россиян о якобы захвате Покровска, украинские штурмовики полка "Скала" продемонстрировали видео, на котором зафиксировано, как они поднимают украинский флаг в центре города. Украинские военные подчеркнули, что продолжают защищать свои территории от российских захватчиков.
Как сообщает британская разведка, украинские силы осуществляют небольшие рейды в северную часть Покровска, где зачищают территорию от оккупантов. Это приводит к большим потерям со стороны россиян.