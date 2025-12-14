Покровск не окружен: офицер ВСУ объяснил, как украинским силам удается сдерживать врага

Россияне отчитываются о якобы захвате Покровска. Однако в реальности ситуация другая. Главнокомандующий Александр Сырский подтвердил, что украинским силам за последние недели удалось вернуть под контроль примерно 16 квадратных километров в северной части Покровска.

В то же время ситуация на Покровском направлении остается сложной. Как отметил в разговоре с 24 Каналом офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий украинские защитники выровняли оборону в отдельных местах на этом участке фронта.

К теме Россияне под Лиманом, закрепились в Мирнограде и приближаются к Запорожью: как изменилась линия фронта за неделю

Как контратакуют украинские силы?

Цехоцкий отметил, что врагу не удается окружить Покровск, как он планировал, чтобы выйти на трассу Покровск – Павлоград. Силы обороны держат позиции и по возможности уничтожают противника на подступах к Покровску.

Там, где россияне собираются, они пытаются особенно использовать технику и на ней попасть в город. Соответственно украинские силы постоянно охотятся за оккупантами, ведется разведка, наблюдения и по возможности проводятся контрштурмы,

– отметил офицер.

Поэтому, как только позволяют возможности, Силы обороны, по его словам, готовятся, изучают обстановку и атакуют врага.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Украинским бойцам в сложных условиях приходится противостоять нашествию врага, ведь для россиян Покровское направление остается крайне важным, в частности с пропагандистской точки зрения, и именно поэтому Россия стягивает на этот участок фронта большое количество сил и средств.

Обратите внимание! Как отметил Александр Сырский, Россия пытаются усилить давление на украинские позиции на Покровском направлении, перебрасывая туда дополнительные резервы.

В то же время украинским силам, как считает подполковник, в этих обстоятельствах помогает держаться и противодействовать противнику то, что происходит постоянное слежение за ним, за перемещением его сил, сосредоточением ресурсов.

Также в частях, бригадах, отдельных полках постоянно проводится тренировка по активным контрдействиям. Мы бы делали это постоянно, однако, если есть явная опасность (при том, что на войне постоянно есть угроза для жизни и здоровья военных), тогда атаки не проводятся. Только подготовившись и воспользовавшись возможностью, когда враг не ожидает, можно успешно атаковать, и практически без потерь с нашей стороны,

– подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Однако россияне понесут огромные потери. Также, по словам офицера ВСУ, они используют заградительные отряды, снайперов с целью, чтобы оккупанты не отступали.

Какая ситуация в районе Покровска?