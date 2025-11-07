Якщо Покровськ не втримають: військовий оглядач спрогнозував ситуацію на фронті
- Втримати Покровськ дуже важливо для України, щоб запобігти просуванню російських військ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.
- Втрата Покровська може мати значний інформаційно-психологічний вплив і використовуватися російською стороною для переговорів.
Покровськ має стратегічне значення. У випадку, якщо росіяни зможуть захопити місто, перед ними відкриються певні можливості.
Військовий оглядач Денис Попович зауважив 24 Каналу, що наслідки у разі втрати Покровська будуть. Тому Україні важливо втримати це місто.
Які можуть бути наслідки втрати Покровська?
Денис Попович зазначив, що у разі втрати Покровська російські окупанти зможуть звільнити війська для просування на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Донецька область є однією з головних цілей ворога.
Вони виходять на адмінмежу з Дніпропетровською областю і отримують можливість наступати вже вглиб Дніпропетровщини. Там зовсім інший рельєф і зовсім інша забудова. Аж до Павлограда там майже нема великих населених пунктів, за які можна зачепитися, і там організувати оборону,
– пояснив військовий оглядач.
За його словами, наслідки втрати Покровська у військовому сенсі будуть, і вони будуть доволі відчутними. Також це буде інформаційно-психологічний вплив. Зокрема, Покровськ вкрай потрібен Володимиру Путіну, щоб презентувати його та Мирноград на переговорах як результат.
Що відбувається у Покровську?
В ISW зауважили, що ситуація в Покровську складна. Загарбники посилюють присутність своїх військ на Покровському напрямку. Ворожі війська мають просування на південний схід від села Балаган (на схід від Покровська та на схід від Мирнограда).
У 7 корпусі Десантно-штурмових військ розповіли про ситуацію в Покровську. Хоч вона залишається складною, проте загарбники зменшили свою активність у місті. Ворог намагається налагодити логістику через південні околиці Покровська.
У ЗСУ пояснили мету наступу на Покровськ. Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов пояснив, що росіяни хочуть отримати стратегічну перевагу перед настанням зими, підвищити стійкість своїх підрозділів. Крім того, ворог атакує не лише місто, а і його фланги, щоб змусити ЗСУ розосередити ресурси.