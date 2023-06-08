Витримає падіння літака: експерт з енергетики пояснив, чому підірвати ЗАЕС не так просто

Запорізьку АЕС будували з огляду на ризик потрапляння балістичних ракет і падіння широкофюзеляжного літака. Підірвати станцію можна лише з допомогою фахівців на місці.

Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, підрив Каховської ГЕС не вплине на стан ЗАЕС.

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"Українські інженери все зробили для того, щоб убезпечити людей від якихось негативних наслідків через недбалість чи воєнні дії навколо станції", – наголосив Рябцев.

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Але є інші небезпеки, пов'язані з можливим втручанням у систему охолодження. Проте для цього потрібно мати фахівців, що знатимуть, як обійти захист. Попри тиск з боку окупантів, український персонал навряд чи на таке наважиться.

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"Можна казати про якусь диверсію, але, найімовірніше, вона буде інформаційною", – зауважив Рябцев.

Якщо щось насправді почне відбуватись, ми маємо на станції двох інспекторів МАГАТЕ. Вони знайдуть спосіб поінформувати своє керівництво про порушення технологічних режимів, і можна буде запобігти катастрофі.

Підрив Каховської ГЕС: наслідки для ЗАЕС

Завдяки воді з Каховської гідроелектростанції працює система охолодження Запорізької АЕС. Тому підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для атомної електростанції, але наразі ситуація контрольована.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води в резервуарі ЗАЕС серйозно впав. За його словами, якщо рівень води в резервуарі впаде нижче 12,7 метра, то її не вдасться продовжувати туди закачувати.

Водночас є альтернативні постачальники – мобільні помпові станції з рукавами до двох кілометрів довжиною, як на пожежних машинах. Тому на кілька місяців води має вистачити.

Рівень води в резервуарах Запорізької АЕС знижується на 5 – 7 сантиметрів за годину. Станом на вечір 7 червня він вже опустився приблизно на 2,8 метра і досяг 14,03.