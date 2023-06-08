Выдержит падение самолета: эксперт по энергетике объяснил, почему взорвать ЗАЭС не так-то просто

Запорожскую АЭС строили с учетом риска попадания баллистических ракет и падения широкофюзеляжного самолета. Взорвать станцию можно только с помощью специалистов на месте.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, подрыв Каховской ГЭС не повлияет на состояние ЗАЭС.

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"Украинские инженеры все сделали для того, чтобы обезопасить людей от каких-либо негативных последствий из-за халатности или военных действий вокруг станции", – подчеркнул Рябцев.

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Но есть другие опасности, связанные с возможным вмешательством в систему охлаждения. Однако для этого нужно иметь специалистов, знающих, как обойти защиту. Несмотря на давление со стороны оккупантов, украинский персонал вряд ли на такое отважится.

Россияне могут прибегнуть к информационным провокациям

"Можно говорить о какой-то диверсии, но, вероятнее всего, она будет информационной", – отметил Рябцев.

Если что-то действительно начнет происходить, мы имеем на станции двух инспекторов МАГАТЭ. Они найдут способ проинформировать свое руководство о нарушении технологических режимов, и можно будет предотвратить катастрофу.

Подрыв Каховской ГЭС: последствия для ЗАЭС

Благодаря воде из Каховской гидроэлектростанции работает система охлаждения Запорожской АЭС. Потому подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для атомной электростанции, но ситуация контролируемая.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре ЗАЭС серьезно упал. По его словам, если уровень воды в резервуаре упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать закачивать.

В то же время есть альтернативные поставщики – мобильные насосные станции с рукавами до двух километров протяженностью, как на пожарных машинах. Поэтому на несколько месяцев воды должно хватить.

Уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5 – 7 сантиметров в час. На вечер 7 июня он уже опустился примерно на 2,8 метра и достиг 14,03.