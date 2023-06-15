Російські військові досі перебувають на ЗАЕС: чому місія МАГАТЕ вже немає ніякого сенсу
Запорізька АЕС вже понад рік перебуває під російською окупацією. МАГАТЕ не спромоглось добитись демілітаризації АЕС, а тому їхня подальша робота на станції немає сенсу.
Про це 24 Каналу заявила незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. За її словами, росіяни не збираються дотримуватись принципів поводження на ядерних об’єктах.
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Місія МАГАТЕ обмежена у своїй діяльності
МАГАТЕ досі не спромоглось ухвалити резолюцію про демілітаризацію та деокупацію території Запорізької АЕС. На території станції досі залишаються російські військові, які розміщують зброю навіть у реакторних відділеннях.
"МАГАТЕ зробило дві доповіді за підсумками року окупації ЗАЕС і на цьому їхня діяльність закінчилась. Росіяни можуть використати місію МАГАТЕ, як живий щит під час відходу з атомної станції. Користі від їхнього перебування на станції більше немає. Крім цього, це заважає нашому контрнаступу", – зазначила Кошарна.
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Росіяни забороняють вільно пересуватись персоналу та місії МАГАТЕ, а також спілкуватись з українським персоналом на станції. Кошарна не бачить сенсу в цих місіях надалі. Вони не можуть приймати технічні рішення й у них немає доступу до більшості приміщень.
Ситуація на Запорізькій АЕС: головне
- Після того, як російські військові зруйнували Каховську ГЕС, це спричинило певні ризики для подальшої експлуатації Запорізької АЕС, яка використовувала Каховське водосховище для охолодження.
- Після російського теракту станцію вирішив відвідати директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Його візит почався 15 червня та покликаний дізнатись про стан ЗАЕС після руйнації Каховської ГЕС.
- Зазначимо, що кілька тижнів тому Росія зупинила автоматичну передачу Україні даних про рівень радіації на Запорізькій АЕС з датчиків.