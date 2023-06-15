Російські військові досі перебувають на ЗАЕС: чому місія МАГАТЕ вже немає ніякого сенсу

Запорізька АЕС вже понад рік перебуває під російською окупацією. МАГАТЕ не спромоглось добитись демілітаризації АЕС, а тому їхня подальша робота на станції немає сенсу.

Про це 24 Каналу заявила незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. За її словами, росіяни не збираються дотримуватись принципів поводження на ядерних об’єктах.

Дивіться також Ще один небезпечний об’єкт: яку потенційну загрозу має Запорізька ТЕС в окупованому Енергодарі

Місія МАГАТЕ обмежена у своїй діяльності

МАГАТЕ досі не спромоглось ухвалити резолюцію про демілітаризацію та деокупацію території Запорізької АЕС. На території станції досі залишаються російські військові, які розміщують зброю навіть у реакторних відділеннях.

"МАГАТЕ зробило дві доповіді за підсумками року окупації ЗАЕС і на цьому їхня діяльність закінчилась. Росіяни можуть використати місію МАГАТЕ, як живий щит під час відходу з атомної станції. Користі від їхнього перебування на станції більше немає. Крім цього, це заважає нашому контрнаступу", – зазначила Кошарна.

Ольга Кошарна розповіла головні ризики для Запорізької АЕС на цьому етапі війни: дивитись відео

Росіяни забороняють вільно пересуватись персоналу та місії МАГАТЕ, а також спілкуватись з українським персоналом на станції. Кошарна не бачить сенсу в цих місіях надалі. Вони не можуть приймати технічні рішення й у них немає доступу до більшості приміщень.

Ситуація на Запорізькій АЕС: головне