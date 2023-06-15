Русские до сих пор находятся на ЗАЭС: почему миссия МАГАТЭ уже не имеет никакого смысла

Запорожская АЭС уже больше года находится под российской оккупацией. МАГАТЭ не смогло добиться демилитаризации АЭС, поэтому их дальнейшая работа на станции нет смысла.

Об этом 24 Каналу заявила независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее словам, россияне не собираются придерживаться принципов обращения на ядерных объектах.

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Миссия МАГАТЭ ограничена в своей деятельности

МАГАТЭ до сих пор не смогло принять резолюцию о демилитаризации и деоккупации территории Запорожской АЭС. На территории станции до сих пор остаются российские военные, размещающие оружие даже в реакторных отделениях.

"МАГАТЭ сделало два доклада по итогам года оккупации ЗАЭС и на этом их деятельность закончилась. Россияне могут использовать миссию МАГАТЭ, как живой щит во время ухода с атомной станции. Пользы от их пребывания на станции больше нет. Кроме этого, это мешает нашему контрнаступлению", – отметила Кошарна.

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Россияне запрещают свободно передвигаться по персоналу и миссии МАГАТЭ, а также общаться с украинским персоналом на станции. Кошарная не видит смысла в этих миссиях в дальнейшем. Они не могут принимать технические решения, и у них нет доступа к большинству помещений.

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