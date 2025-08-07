Після серії мітингів по Україні влада повернула незалежність таких антикорупційних органів, як НАБУ та САП. Європа уважно стежила за цією ситуацією та діями українського уряду.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в етері 24 Каналу зазначив, що ця ситуація стала підставою для Орбана і Фіцо заявляти, що Україна буцімто не готова до європейської інтеграції.

Влада пожертвувала європейською інтеграцією України

Рибачук розповів, що був вражений тими подіями, які відбулися в нашій країні довкола НАБУ і САП. Спочатку Верховна Рада проголосувала за те, аби підпорядкувати ці структури генпрокурору. Пізніше після обурення українського суспільства, особливо молоді, президент Зеленський ініціював інший законопроєкт №13533, яким повернув все так, як було.

"Це ситуація про те, що керівництво України, досвідчений президент, який шість років при владі, якого називають лідером вільного світу, одноосібно ухвалив рішення на користь свого близького оточення. Зробив це, практично жертвуючи основою нашої європейської інтеграції", – зазначив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації наголосив на тому, що це було свідоме рішення, концептуальне. Рибачук зауважив, що нині українська влада усвідомлює, що зробила помилку. Однак, за його переконанням, довіри в тому обсязі, який був з боку Європи до України, вже немає.

Президент, ВР, уряд синхронно підірвали міст, який вів нас до ЄС, а потім залатали дірки й кажуть, що нічого такого, будемо далі рухатись. Для мене це подія, яка шокує,

Він наголосив на тому, що треба посилити громадський контроль, що має зростати активність преси. З його слів, є корупційні справи, які розслідують журналісти, а не правоохоронні органи, й це бачать європейці.