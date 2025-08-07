После серии митингов по Украине власть вернула независимость таких антикоррупционных органов, как НАБУ и САП. Европа внимательно следила за этой ситуацией и действиями украинского правительства.

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что эта ситуация стала основанием для Орбана и Фицо заявлять, что Украина якобы не готова к европейской интеграции.

Власть пожертвовала европейской интеграцией Украины

Рыбачук рассказал, что был поражен теми событиями, которые произошли в нашей стране вокруг НАБУ и САП. Сначала Верховная Рада проголосовала за то, чтобы подчинить эти структуры генпрокурору. Позже после возмущения украинского общества, особенно молодежи, президент Зеленский инициировал другой законопроект №13533, которым вернул все так, как было.

"Это ситуация о том, что руководство Украины, опытный президент, который шесть лет у власти, которого называют лидером свободного мира, единолично принял решение в пользу своего близкого окружения. Сделал это, практически жертвуя основой нашей европейской интеграции", – отметил Рыбачук.

Председатель аналитически-адвокационной организации отметил, что это было сознательное решение, концептуальное. Рыбачук подчеркнул, что сейчас украинская власть осознает, что сделала ошибку. Однако, по его убеждению, доверия в том объеме, который был со стороны Европы к Украине, уже нет.

Президент, ВР, правительство синхронно взорвали мост, который вел нас в ЕС, а потом залатали дыры и говорят, что ничего такого, будем дальше двигаться. Для меня это шокирующее событие,

– озвучил Рыбачук.

Он отметил, что надо усилить общественный контроль, что должна расти активность прессы. По его словам, есть коррупционные дела, которые расследуют журналисты, а не правоохранительные органы, и это видят европейцы.