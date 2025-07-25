Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Що Зеленський каже про новий законопроєкт?

Володимир Зеленський вніс до Ради оновлений проєкт закону про НАБУ та САП після бурхливої реакції українського суспільства. Новий законопроєкт №13533 здебільшого повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням.

Президент України відповів, що буде, якщо Верховна Рада не проголосує за законопроєкт.

Найважливіше зараз – це те, що є законопроєкт. Він зареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що новий законопроєкт базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів. Є нові норми, які про захист від впливу Росії.

Зокрема, мова про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів і правоохоронних органів, наприклад Нацполіції й ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії. Є пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. "Всі правоохоронці й всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах", – підсумував президент.