У Зеленського відреагували на заяви про тиск Міндіча на ексміністра оборони Умєрова
- Є заяви, що Тимур Міндіч тиснув на ексміністра оборони Рустема Умєрова щодо закупівлі неякісних ізраїльських бронежилетів.
- Михайло Подоляк зазначив, що необхідно провести кримінологічну експертизу, щоб встановити, чи була корупційна складова.
Заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Тетяна Ніколаєнко заявила, що Тимур Міндіч тиснув на ексміністра оборони Рустема Умєрова щодо закупівлі неякісних ізраїльських бронежилетів. Секретар РНБО зазначив, що він спілкувався з Міндічем, але зупиняв ті контракти, які були невигідні, коли він очолював Міноборони.
Тобто держава оцінила, чи буде ефективним, вигідним контракт. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що має бути проведена відповідна кримінологічна експертиза.
Чи була тут корупція?
Михайло Подоляк підкреслив, що йому зараз тяжко оцінювати, які це бронежилети, чи була там корупційна складова, чи була завищена ціна, які показники самого бронежилета і так далі. Для цього потрібна кримінологічна експертиза. Після цього має бути встановлено, чи дійсно цей контракт мав корупційні ознаки, чи був він вигідним і так далі.
Є ізраїльські бронежилети. Вони можуть мати певні якості, які на голову вище тих бронежилетів, які у цьому ж класі, з тими, які були конкурентними. Наприклад, вони коштують на 10 доларів дорожче. Зрозуміло, що вигідніше брати те, що якісніше. Чи є у цьому корупційна складова? Треба, щоб встановлювала кримінальна експертиза. Якщо є, то це злочин. Якщо немає, а є просто конкурентність певного типу, то це не злочин,
– наголосив посадовець.
За його словами, про це не можна сказати точно без процесуальних документів. Так само складно оцінювати, які пропозиції були, чому Міністерство оборони відмовилося саме від цих бронежилетів, якої якості вони були, яке було ціноутворення і так далі.
Якщо ми говоримо ще про ці складові, якщо йде постачання бронежилетів з Туреччини, з Ізраїлю, ще звідкись і так далі, то чи були аналоги, які виготовляються в Україні, за якостями такі ж самі? Якщо вони були, для економіки потрібно, щоб наш виробник продавав якісну продукцію на внутрішньому ринку. Тому що це обіг коштів у нашій економіці,
– додав радник голови ОПУ.
Що заявив Умєров?
У САП стверджують, що Тимур Міндіч здійснював незаконну діяльність завдяки особистим зв'язкам із високопосадовцями. Зокрема, з колишнім міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Секретар РНБО Рустем Умєров відреагував на чутки про вплив на нього Тимура Міндіча. Він заявив, що "будь-які спроби пов'язати його роботу в Міноборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні". Він визнав, що мав зустрічі з Міндічем, де обговорювали питання щодо бронежилетів за контрактом. За його словами, контракт розірвали, бо продукція не відповідала вимогам, і жодного товару так і не поставили.
Нагадаємо, НАБУ і САП 10 листопада провели серію обшуків у посадовців. Вони публічно показали операцію "Мідас". Її готували останні 15 місяців. Також обшуки проводили в "Енергоатомі".