У Зеленського відреагували на заяви про тиск Міндіча на ексміністра оборони Умєрова

Заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Тетяна Ніколаєнко заявила, що Тимур Міндіч тиснув на ексміністра оборони Рустема Умєрова щодо закупівлі неякісних ізраїльських бронежилетів. Секретар РНБО зазначив, що він спілкувався з Міндічем, але зупиняв ті контракти, які були невигідні, коли він очолював Міноборони.

Тобто держава оцінила, чи буде ефективним, вигідним контракт. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що має бути проведена відповідна кримінологічна експертиза.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Чи була тут корупція?

Михайло Подоляк підкреслив, що йому зараз тяжко оцінювати, які це бронежилети, чи була там корупційна складова, чи була завищена ціна, які показники самого бронежилета і так далі. Для цього потрібна кримінологічна експертиза. Після цього має бути встановлено, чи дійсно цей контракт мав корупційні ознаки, чи був він вигідним і так далі.

Є ізраїльські бронежилети. Вони можуть мати певні якості, які на голову вище тих бронежилетів, які у цьому ж класі, з тими, які були конкурентними. Наприклад, вони коштують на 10 доларів дорожче. Зрозуміло, що вигідніше брати те, що якісніше. Чи є у цьому корупційна складова? Треба, щоб встановлювала кримінальна експертиза. Якщо є, то це злочин. Якщо немає, а є просто конкурентність певного типу, то це не злочин,

– наголосив посадовець.

За його словами, про це не можна сказати точно без процесуальних документів. Так само складно оцінювати, які пропозиції були, чому Міністерство оборони відмовилося саме від цих бронежилетів, якої якості вони були, яке було ціноутворення і так далі.

Якщо ми говоримо ще про ці складові, якщо йде постачання бронежилетів з Туреччини, з Ізраїлю, ще звідкись і так далі, то чи були аналоги, які виготовляються в Україні, за якостями такі ж самі? Якщо вони були, для економіки потрібно, щоб наш виробник продавав якісну продукцію на внутрішньому ринку. Тому що це обіг коштів у нашій економіці,

– додав радник голови ОПУ.

Що заявив Умєров?