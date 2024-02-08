Скільки людей могло загинути в Маріуполі: у HRW назвали вбивць та моторошну цифру жертв

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) оприлюднила нові дані про руйнування Маріуполя. Аналіз супутникових знімків, фотографій і відеозаписів кладовищ міста показав, що в Маріуполі було поховано понад 10 000 людей.

Звіт також ґрунтувався на 240 інтерв'ю з переважно переселенцями з Маріуполя, проведених HRW та українською правозахисною організацією Truth Hounds. Кількість поховань у місті порівняли зі звичайним рівнем смертності. Таким чином дослідники встановили, що щонайменше 8 000 людей загинули від бойових дій або причин, пов'язаних з війною. В організації додають, що неможливо з'ясувати, скільки з них були цивільними особами.

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Загальна кількість загиблих є вищою

В організації наголошують, що загальна кількість загиблих у Маріуполі може бути значно вищою. Все через те, що деякі могили містили кілька тіл, а рештки інших, найімовірніше, були поховані під завалами. Деякі з них можуть залишатися в імпровізованих могилах, а інші, ймовірно, померли пізніше від причин, пов'язаних з війною.

Правозахисники задокументували 14 атак, в результаті яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель та загинули цивільні люди. Серед них – обстріли двох лікарень, міського драматичного театру, продовольчого складу, пункту розподілу допомоги, супермаркету та житлових будинків. Human Rights Watch та Truth Hounds не знайшли жодних доказів присутності українських військових на цих об'єктах або поблизу них.

Хто вчиняв воєнні злочини у Маріуполі

Дослідники ідентифікували 17 підрозділів російських та пов'язаних з Росією сил, які діяли в Маріуполі в березні та квітні 2022 року.

Спустошення Маріуполя російськими військами є однією з найгірших сторінок повномасштабного вторгнення в Україну. Міжнародні органи та уряди, віддані справі правосуддя, повинні зосередитися на розслідуванні дій російських високопосадовців, які, як видається, пов'язані з наглядом за воєнними злочинами в цьому колись жвавому місті,

– підкреслює Айда Сойєр, керівниця департаменту криз і конфліктів HRW.

Також експертам вдалося встановити 10 осіб, які можуть нести кримінальну відповідальність за воєнні злочини, пов'язані з незаконними обстрілами та свавільним блокуванням гуманітарної допомоги та евакуації. Вони також могли скоїти воєнні злочини та злочини проти людяності за депортацію жителів Маріуполя до Росії та на окуповану Росією територію.

Зверніть увагу! Наразі росіяни будують третю військову базу у Приморському районі Маріуполя. Це, ймовірно, вказує на потребу розосередити російські підрозділи.

Що зараз відбувається в окупованому росіянами Маріуполі?