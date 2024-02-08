Сколько людей могло погибнуть в Мариуполе: в HRW назвали убийц и жуткое количество жертв

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнародовала новые данные о разрушениях Мариуполя. Анализ спутниковых снимков, фотографий и видеозаписей кладбищ города показал, что в Мариуполе было похоронено более 10 000 человек.

Отчет также основывался на 240 интервью с преимущественно переселенцами из Мариуполя, проведенных HRW и украинской правозащитной организацией Truth Hounds. Количество захоронений в городе сравнили с обычным уровнем смертности. Таким образом исследователи установили, что по меньшей мере 8 000 человек погибли от боевых действий или причин, связанных с войной. В организации добавляют, что невозможно выяснить, сколько из них были гражданскими лицами.

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Общее количество погибших выше

В организации отмечают, что общее количество погибших в Мариуполе может быть значительно выше. Все из-за того, что в некоторых могилах было сразу несколько тел, а остатки других, вероятнее всего, были похоронены под завалами. Некоторые из них могут оставаться в импровизированных могилах, а другие, вероятно, умерли позже от причин, связанных с войной.

Правозащитники задокументировали 14 атак, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий и погибли гражданские люди. Среди них – обстрелы двух больниц, городского драматического театра, продовольственного склада, пункта распределения помощи, супермаркета и жилых домов. Human Rights Watch и Truth Hounds не нашли никаких доказательств присутствия украинских военных на этих объектах или вблизи них.

Кто совершал военные преступления в Мариуполе

Исследователи идентифицировали 17 подразделений российских и связанных с Россией сил, которые действовали в Мариуполе в марте и апреле 2022 года.

Опустошение Мариуполя российскими войсками является одной из худших страниц полномасштабного вторжения в Украину. Международные органы и правительства, преданные делу правосудия, должны сосредоточиться на расследовании действий российских чиновников, которые, как представляется, связаны с надзором за военными преступлениями в этом некогда оживленном городе,

– подчеркивает Айда Сойер, руководитель департамента кризисов и конфликтов HRW.

Также экспертам удалось установить 10 человек, которые могут нести уголовную ответственность за военные преступления, связанные с незаконными обстрелами и произвольным блокированием гуманитарной помощи и эвакуации. Они также могли совершить военные преступления и преступления против человечности за депортацию жителей Мариуполя в Россию и на оккупированную Россией территорию.

Обратите внимание! Сейчас россияне строят третью военную базу в Приморском районе Мариуполя. Это, вероятно, указывает на необходимость рассредоточить российские подразделения.

Что сейчас происходит в оккупированном россиянами Мариуполе?