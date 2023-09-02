І ППО, й українці мають готуватися: яких ударів від Росії слід чекати

Росія продовжує тероризувати українські міста постійними масованими атаками. Проте останнім часом інтенсивність ворожих обстрілів дещо зменшилася.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, скільки приблизно ракет щомісяця російські загарбники випускають по Україні. Він також зробив припущення, з чим пов'язане часткове зменшення атак.

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Мета не досягнута

Росія має свої стратегічні завдання і цілі, які окупанти собі поставили. Ігнат зауважив, що часткове зменшення масованих атак може бути пов'язане з дефіцитом ресурсу.

Ракет багато не буває. Вони дорогі й для їх виготовлення потрібний час, а також західні комплектуючі,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними української розвідки, Росія щомісяця виготовляє 100 ракет різних типів. Мова іде про високоточну далекобійну зброю: "Кинджал", "Калібр", Х-101/555, "Іскандер". Наразі ворог має на озброєнні близько 585 ракет такого типу.

Це те, що може летіти далеко й бити точно. Зброя сучасна і її важко знищувати, адже вона створена для того, аби долати систему ППО,

– сказав Ігнат.

Ворог продовжує постійно атакувати як передній, так і середній край. Якщо підсумувати, то за місяць приблизно 100 ракет країна-терорист випускає по Україні. Тобто росіяни те, що виготовляють, те й випускають і залишають у залишку запас, який уже давно не недоторканний.

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Акцент на дрони

Окупанти використали минулої осені та зими набагато більше ракет, ніж планували, проте мети не досягли. Зараз ворог намагається замінити озброєння на дешевше, зокрема на дрони-камікадзе такі, як "Ланцети" або "Шахеди".

Росія цинічно заявляє, що відкриває завод з виробництва "Шахедів" на своїй території. Однак для того, аби зробити цей дрон, Іран доклав "чимало зусиль". Вкрав та скопіював технології у Заходу й створив велику лінійку ударних БпЛА. Тепер Тегеран передає "свої надбання" Москві.

Щоб вони у себе просто збирали дрони, як китайські автомобілі росіяни збирають, так само будуть іранські дрони "виготовляти". Прикручуватимуть у себе колеса й пропелери. Однак небезпеки менше не стає,

– додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Юридично до Тегерану нібито питань немає. Україна розуміє, що це іранські дрони, але це вже буде російський продукт. Можливо, у такий спосіб просто знімають відповідальність з Ірану. Загроза серйозна, треба до цього готуватися. Україні потрібно більше систем оборони, які працюють проти "Шахедів". Наприклад, Gepard.

Ймовірно, основні загрози будуть пов'язані зі зграями "Шахедів", бо ракет не багато. Скільки б вони там не накопичували, все ж таки технологія серйозна, ціна висока і часу треба більше.

"Ворог атакує критичну інфраструктуру і влітку. Росіяни завдають ударів не лише по підстанціях наших ТЕЦ, а по портовій інфраструктурі, гідротехнічних спорудах. У них є списки потенційних цілей по пріоритетності. Можливо, енергетика також буде атакована. Тому до цього треба готуватися і ППО, і людям", – підсумував Ігнат.

Масовані атаки по Україні