Залишилося 20 відсотків, – Жданов пояснив дані розвідки щодо запасу ракет у Росії

Українська розвідка вирішила підрахувати кількість ракет, які залишились в Росії. За цими приблизними оцінками, у Росії залишилось близько 20% високоточних ракет від довоєнних запасів.

Про це у своєму стрімі на ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов – повідомляє 24 Канал. За його словами, Сєргєя Суровікіна та Євгенія Прігожина призначали на посади для того, щоб зсунути з мертвої точки ситуацію на фронті, бо Владімір Путін розраховував на надихаючий ефект для свого населення.

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На що саме розраховував Путін

Олег Жданов розповів, що Владімір Путін призначав Суровікіна для того, щоб відбувся прорив на фронті й російське населення побачило "результат" та масово пішло у військкомати. Суровікін застосував тактику ракетного терору проти цивільного населення та енергосистеми України, але не досяг результатів.

Енергосистема працює, так-сяк, але тримається й зараз, за допомогою західних партнерів, ми починаємо її потихеньку відбудовувати у зворотному порядку,

– зазначив Жданов.

Військовий експерт також розповів, що вагнерівцям вдалось трохи протиснути фронт. Зокрема зараз стоїть питання щодо втрати контролю над Соледаром та оточення Бахмута, що є критичним.

Скільки залишилось ракет

Всього, за словами Жданова, у Росії залишилось близько 550 ракет. В цій цифрі враховуються також крилаті та балістичні ракети. Посилаючись на слова заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького, Олег Жданов зазначив, що дані розвідки враховують навіть ті ракети, які вже були виготовлені під час повномасштабної війни.

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Такого запасу може вистачити ще на 2-3 масовані атаки з кількістю ракет понад 80. Щоб покрити дефіцит, росіяни почали використовувати дрони-камікадзе та комплекси С-300 та С-400 для ураження наземних цілей.

Їхня дальність обмежена. Близько 100 кілометрів – дальність пуску в класі земля-земля у С-300, а от у С-400 – дальність складає близько 200 кілометрів. Ми вже це відчули, кияни це на собі відчули, як виявилось, до Києва долетіти ракети цього комплексу все-таки можуть, особливо С-400 з останньою модифікацією ракет,

– сказав Жданов.

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