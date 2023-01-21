Загалом же перебування російських кораблів у Середземному морі не суперечить міжнародним нормам. Росія має пункт матеріально технічного забезпечення у сирійському Тартусі, тому її кораблі можуть там перебувати. Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко.

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Росія мала плани на кораблі у Середземному морі

Риженко розповів, що раніше це корабельне угруповання країни-агресорки налічувало навіть більше суден. На його думку, ймовірно, росіяни планували перевести його із Середземного до Чорного моря. Утім, на заваді планам окупантів стала Туреччина.

"Після початку війни Росії проти України, уряд Туреччини використав своє право, відповідно до Конвенції Монтре та 28 лютого просто заборонив вхід будь-якому військовому кораблю до Чорного моря. Загалом це стосувалося російських кораблів", – повідомив заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004 – 2020 роках.

Чи можливий обстріл із Середземного моря

Риженко пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення в акваторії Середземного моря було 2 ракетоносії типу крейсера "Москва". Наразі там перебувають 10 кораблів, але навряд Росія використовуватиме їх для ракетного обстрілу нашої держави.

Я не думаю, що вони можуть застосовувати свою ракетну зброю із Середземного моря по Україні, адже траєкторії польоту ракет мають проходити через країни НАТО – Туреччини або Греції. Цього не буде,

– зауважив Фесенко.

Однак це не єдина причина, чому запуск ракет із Середземного моря є малоймовірним. Річ у тім, що там доволі гірський рельєф, який до того ж малознайомий росіянам. Тож є варіант, що запущена ракета може врізатися в гору.

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"До речі, так вже було у 2015 році, коли вони запускали ракети через Іран. Там була така ж місцевість", – розповів заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004 – 2020 роках.

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Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення Росія тримала в акваторії Середземного моря 2 ракетоносії, які належали до її чорноморського флоту й базувалися у Севастополі. Однак Туреччина не пустила їх назад у Чорне море.

Скільки кораблів Росії зараз у Чорному морі

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські кораблі перебувають в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні. Однак росіяни змінили кількість ракетоносіїв.

Трішки змінилась кількість ракетоносіїв в менший бік. Тобто, якщо їх напередодні було 6, то наразі (станом на ранок 21 січня – 24 Канал) їх 5. Один підводний човен зайшов у пункт базування, що може свідчити про багато чого: або про проблеми, або про реагування на шторм, або про переспорядження,

– пояснила керівниця пресцентру.

Станом на 21 січня загальний залп ворога з Чорного моря оцінюють у 36 "Калібрів". Водночас загальне угруповання складається з 11 кораблів.