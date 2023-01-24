Осталось 20 процентов, – Жданов объяснил данные разведки по запасу ракет в России

Украинская разведка решила подсчитать количество оставшихся в России ракет. По этим приблизительным оценкам, в России осталось около 20% высокоточных ракет от довоенных запасов.

Об этом в своем стриме на ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов – сообщает 24 Канал. По его словам, Сергея Суровикина и Евгения Пригожина назначали на должности для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию на фронте, потому что Владимир Путин рассчитывал на вдохновляющий эффект для своего населения.

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На что именно рассчитывал Путин

Олег Жданов рассказал, что Владимир Путин назначал Суровикина для того, чтобы произошел прорыв на фронте, и российское население увидело "результат" и массово пошло в военкоматы. Суровикин применил тактику ракетного террора против гражданского населения и энергосистемы Украины, но не добился результатов.

Энергосистема работает, кое-как, но держится и сейчас, с помощью западных партнеров, мы начинаем ее потихоньку отстраивать в обратном порядке,

– отметил Жданов.

Военный эксперт также рассказал, что вагнеровцам удалось немного протиснуть фронт. В частности, сейчас стоит вопрос о потере контроля над Соледаром и окружении Бахмута, что является критическим.

Сколько осталось ракет

Всего, по словам Жданова, в России осталось близко 550 ракет. В этой цифре учитываются также крылатые и баллистические ракеты. Ссылаясь на слова заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, Олег Жданов отметил, что данные разведки учитывают даже ракеты, которые уже были изготовлены во время полномасштабной войны.

Военный эксперт рассказал, сколько ракет осталось в России: смотрите видео

Такого запаса может хватить еще на 2-3 массированных атаки с количеством ракет более 80. Чтобы покрыть дефицит, россияне начали использовать дроны-камикадзе и комплексы С-300 и С-400 для поражения наземных целей.

Их дальность ограничена. Около 100 километров – дальность пуска в классе земля-земля у С-300, а вот у С-400 – дальность составляет около 200 километров. Мы уже это почувствовали, киевляне это на себе почувствовали, как оказалось, до Киева долететь ракеты этого комплекса все-таки могут, особенно С-400 с последней модификацией ракет.

– сказал Жданов.

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