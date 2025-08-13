Вмикав російські пісні та кричав "слава Росії": у Києві покарали п'яного хулігана
- У Києві 55-річний чоловік слухав російську музику з балкона та ображав українських військових, вигукуючи проросійські гасла.
- Інцидент стався біля кав'ярні, де власниця зафіксувала подію на відео, що згодом поширила в соцмережах.
У Києві 55-річний п'яний мешканець багатоповерхівки спровокував конфлікт: слухав російську музику та ображав військових. Правоохоронці відреагували на поширені в соцмережах скарги та притягнули його до відповідальності.
Киянин цинічно глумився з бійця, який втратив кінцівки на війні. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на УП.
Що відомо про чоловіка, який влаштував гучний скандал на Лук'янівці?
У Києві 55-річний чоловік вмикав російську музику та вигукував проросійські гасла до українських військових. Очевидці розповіли, що він кричав "слава Росії", показував непристойні жести й насміхався з пораненого захисника, який втратив ноги на фронті.
Інцидент стався біля кав'ярні Monstera Coffee, власниця якої, Марічка Жук, зафіксувала подію на відео та опублікувала в соцмережах. За словами жінки, відвідувачі закладу попросили чоловіка вимкнути російську музику, після чого спалахнув конфлікт.
Чоловік напідпитку почав лаятися й всіляко ображати військових. Раніше, тут уже траплялися подібні випадки, але мешканці зазвичай не писали заяви до поліції.
Однак цього разу правоохоронці приїхали самі, побачивши публікації в соцмережах, і склали адміністративні правопорушення на чоловіка за дрібне хуліганство та появу в громадських місцях у нетверезому стані.
Нагадаємо, у квітні цього року група молодих людей, хизуючись своєю поведінкою, виходили з лімузина на Хрещатику під звучання російських пісень.