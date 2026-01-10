Оладки з бананом замість борошна: смачний десерт, який сподобається дітям

Усі ми звикли готувати оладки з борошном, але часом на кухні можуть бути в корзині вже занадто перестиглі банани. Якщо такі знайдуться, то викидати їх не варто. З доволі м’яких фруктів можна приготувати оладки, без використання борошна.

Цим рецептом можна скористатися й тоді, коли вдома не має борошна, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію". Інгредієнти для оладок досить прості й знайдуться в кожному холодильнику.

Як приготувати оладки без борошна?

Інгредієенти:

2 – 3 стиглі банани;

2 яйця;

Щіпка солі та кориці;

Олія,

Спосіб приготування:

Рекомендовано брати стиглі банани, оскільки вони дуже легко розімнуться виделкою. Коли вони стануть пюреподібними, треба додати яйця, сіль та спеції. Повинна вийти однорідна маса без грудок.

Сковорідку треба розігріти на середньому вогні, додати олію й викласти тісто ложкою. Кожну оладку потрібно обсмажити 2 – 3 хвилини з одного боку до золотистої скоринки, а тоді перевернути й посмажити ще 1 – 2 хвилини.



Оладки з бананом вийдуть дуже смачними / Фото Freepik

Цей рецепт оладок розповіли кулінари з Києва. У результаті десерт виходить ніжним та дуже смачним, а завдяки фруктовому пюре вони досить солодкі, тож цукор додавати не потрібно. До столу можна подавати зі згущеним молоком, нутеллою, джемом чи свіжими ягодами.

Цей сніданок за 10 хвилин потішить і дорослих, і малих. Перевагою таких оладок є відсутність борошна, тож вони підійдуть тим, хто здорово харчується. Для ще кращого смаку можна додати трохи нарізаних горіхів, мигдалевих слайсів чи солону карамель.

До слова, за 10 хвилин можна приготувати турецький десерт без яєць та духовки, пише "Господинька". Для цього знадобиться кокосова стружка, молоко, цукор, борошно, вершкове масло, ванільний цукор та вишневий соус.

