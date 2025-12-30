Бутерброди на Новий рік: топ-5 вишуканих закусок, які здивують гостей
- Стаття пропонує п'ять вишуканих рецептів бутербродів для новорічного столу, які можна легко і швидко приготувати.
- Ці рецепти поєднують у собі святковий вигляд та несподівані кулінарні поєднання, що здивують гостей і забезпечать компліменти за ваші кулінарні здібності.
Новорічний стіл важко уявити без гарних та смачних закусок. Бутерброди – ідеальний варіант, адже вони готуються швидко, мають святковий вигляд й легко адаптуються під будь-яке меню.
Редакція 24 каналу зібрала 5 вишуканих рецептів бутербродів, які справлять враження і на гостей, і на господарів.
Буде смачно "Топовий" холодець від Міші Кацуріна: простий рецепт без желатину
Бутерброди з лососем і вершковим сиром
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 багет або чіабата;
– 200 грамів слабосолоного лосося;
– 150 грамів вершкового сиру;
– 1 лимон;
– кріп або мікрозелень до смаку.
Приготування:
- Наріжте хліб скибками та злегка підсушіть.
- Намастіть вершковим сиром та викладіть лосось.
- Скропіть лимонним соком і прикрасьте зеленню.
Класика святкового столу, яка завжди має вишуканий вигляд / Фото Depositphotos
Бутерброди з авокадо та креветками
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 багет;
– 2 стиглих авокадо;
– 200 грамів очищених креветок;
– 1 зубчик часнику;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль і перець до смаку;
– лимонний сік до смаку.
Приготування:
- Креветки швидко обсмажте на вершковому маслі з часником.
- Авокадо розімніть з лимонним соком, сіллю та перцем.
- Намастіть пюре на підсушений хліб і викладіть зверху креветки.
Бутерброди з ростбіфом і гірчичним соусом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 багет;
– 200 грамів тонко нарізаного ростбіфа;
– 100 грамів твердого сиру;
– 3 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– листя салату.
Приготування:
- Змішайте сметану з гірчицею.
- Намастіть соусом хліб, додайте салат, ростбіф і тонкі скибки сиру.
- За бажанням трохи підрум’яньте в духовці.
Новорічна інтерпретація знайомих українських смаків / Фото Midjourney
Бутерброди з оселедцем і буряковим кремом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 житній хліб;
– 1 відварений буряк;
– 150 грамів вершкового сиру;
– 200 грамів філе оселедця;
– зелена цибуля до смаку.
Приготування:
- Буряк подрібніть у блендері з вершковим сиром до кремової консистенції.
- Намастіть хліб, зверху викладіть шматочки оселедця та посипте зеленою цибулею.
Справжній гастрономічний акцент для новорічного меню / Фото Depositphotos
Бутерброди з грушею, горгонзолою та медом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 чіабата;
– 150 грамів сиру горгонзола;
– 2 стиглі груші;
– 2 столові ложки меду;
– 50 грамів волоських горіхів.
Приготування:
- Хліб підсушіть, викладіть сир, тонко нарізану грушу та горіхи.
- Перед подачею злегка полийте медом.
Ці бутерброди не потребують складної підготовки, але мають такий вигляд, ніби над ними працював шеф-кухар. Ви зможете приготувати їх заздалегідь або швидко зібрати перед приходом гостей – і новорічний стіл точно не залишиться без компліментів.
Що ще приготувати для гостей?
"Нова Шуба" підкорить гостей оригінальним акцентом і несподіваним поєднанням улюблених продуктів. Знайомий смак у сучасній інтерпретації одразу привертає увагу на столі.
Закуска "Мандаринка" – ще один хіт святкового меню. Її активно розхвалюють досвідчені господині за ефектний вигляд, простоту приготування та ідеальну відповідність новорічній атмосфері.