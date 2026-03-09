Забуте київське печиво "мантульки": рецепт із кулінарної книжки 1957 року

Назва "мантульки" сьогодні звучить майже незвично. Так у старих рецептах називали просте пісочне печиво, яке пекли вдома до чаю. Рецепт зберігся у кулінарній книжці 1957 року.

Тут усе досить просто – пісочне тісто на маслі, сметана для м’якості та трохи мигдалю для смаку, повідомляє Shuba. Таке печиво пекло для чаювання, а ще воно було дуже популярних у кафе.

Цікаво Смачна та проста намазка з буряка: не шукайте складних рецептів у піст

Як приготувати київське пісочне печиво?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 400 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 125 грамів цукру;

– 120 грамів сметани 20%;

– 100 грамів мигдалю;

– 1 грам солі;

– 30 грамів сметани 20%.

Неймовірний вигляд та смак / Фото vecteezy

Приготування:

Закип’ятіть воду. Мигдаль перекладіть у миску, залийте окропом на 5 хвилин, потім злийте воду й очистьте горіхи від шкірки. Злегка підсушіть їх на сухій сковороді, після чого подрібніть. 2 столові ложки мигдалю відкладіть для оздоблення печива. У мисці збийте сметану з цукром і сіллю, щоб цукор повністю розчинився. Окремо просійте борошно та змішайте його з подрібненими горіхами. Вершкове масло розтопіть у невеликій каструлі, влийте до борошна й перемішайте виделкою, щоб не залишилося грудочок. Додайте сметанну суміш і замісіть маслянисте густе тісто. Духовку розігрійте до 170 градусів, а деко застеліть пергаментом. Тісто розкачайте у пласт завтовшки 0,5 сантиметра й виріжте печиво формочкою. Викладіть заготовки на деко на невеликій відстані одна від одної, змастіть кожну сметаною та посипте відкладеним мигдалем. Випікайте приблизно 15 хвилин, до легкої золотавості. Зважаючи на товщину тіста, перевіряйте готовність уже через 10 – 13 хвилин після початку випікання.

Чим замінити мигдаль у випічці?

Найпростіша заміна для української кухні – волоські горіхи, Timesofindia. Вони дешевші, доступніші й майже завжди є на кухні. Якщо трохи підсушити їх на сухій пательні, смак стає глибшим і теплішим.

Ще одна вдала альтернатива – фундук. Він більш насичений і солодкий. У бісквітах, тістечках чи домашніх тарталетках фундук смакуватиме чудово. Іноді хорошим рішенням стає насіння соняшника. Це звучить несподівано, але якщо перемолоти його до стану грубої крихти й додати в тісто, воно дає легку горіхову текстуру.

Які рецепти варто спробувати?