Забуте київське печиво "мантульки": рецепт із кулінарної книжки 1957 року
- "Мантульки" – це старовинне київське пісочне печиво з 1957 року, яке готують з борошна, масла, сметани та мигдалю.
- Мигдаль у рецепті можна замінити волоськими горіхами, фундуком або насінням соняшника для різноманітності смаку.
Назва "мантульки" сьогодні звучить майже незвично. Так у старих рецептах називали просте пісочне печиво, яке пекли вдома до чаю. Рецепт зберігся у кулінарній книжці 1957 року.
Тут усе досить просто – пісочне тісто на маслі, сметана для м’якості та трохи мигдалю для смаку, повідомляє Shuba. Таке печиво пекло для чаювання, а ще воно було дуже популярних у кафе.
Як приготувати київське пісочне печиво?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів вершкового масла;
– 125 грамів цукру;
– 120 грамів сметани 20%;
– 100 грамів мигдалю;
– 1 грам солі;
– 30 грамів сметани 20%.
Неймовірний вигляд та смак / Фото vecteezy
Приготування:
- Закип’ятіть воду. Мигдаль перекладіть у миску, залийте окропом на 5 хвилин, потім злийте воду й очистьте горіхи від шкірки.
- Злегка підсушіть їх на сухій сковороді, після чого подрібніть. 2 столові ложки мигдалю відкладіть для оздоблення печива. У мисці збийте сметану з цукром і сіллю, щоб цукор повністю розчинився.
- Окремо просійте борошно та змішайте його з подрібненими горіхами. Вершкове масло розтопіть у невеликій каструлі, влийте до борошна й перемішайте виделкою, щоб не залишилося грудочок.
- Додайте сметанну суміш і замісіть маслянисте густе тісто.
- Духовку розігрійте до 170 градусів, а деко застеліть пергаментом.
- Тісто розкачайте у пласт завтовшки 0,5 сантиметра й виріжте печиво формочкою. Викладіть заготовки на деко на невеликій відстані одна від одної, змастіть кожну сметаною та посипте відкладеним мигдалем.
- Випікайте приблизно 15 хвилин, до легкої золотавості.
- Зважаючи на товщину тіста, перевіряйте готовність уже через 10 – 13 хвилин після початку випікання.
Чим замінити мигдаль у випічці?
Найпростіша заміна для української кухні – волоські горіхи, Timesofindia. Вони дешевші, доступніші й майже завжди є на кухні. Якщо трохи підсушити їх на сухій пательні, смак стає глибшим і теплішим.
Ще одна вдала альтернатива – фундук. Він більш насичений і солодкий. У бісквітах, тістечках чи домашніх тарталетках фундук смакуватиме чудово. Іноді хорошим рішенням стає насіння соняшника. Це звучить несподівано, але якщо перемолоти його до стану грубої крихти й додати в тісто, воно дає легку горіхову текстуру.
Які рецепти варто спробувати?
