Новини Смачно Смачні та прості рецепти Деруни з "секретом" вражають ніжністю та ситністю: цей рецепт мусить спробувати кожен
8 лютого, 06:22
Деруни з "секретом" вражають ніжністю та ситністю: цей рецепт мусить спробувати кожен

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт дерунів включає додавання більшої кількості яєць та курячого філе для ніжності і ситності.
  • Для ідеального результату дуже важливо обрати правильну картоплю.

Поласувати улюбленими дерунами можна за лічені хвилини. І головне – вони будуть дуже ніжними та неймовірно ситними.

Якщо ви маєте вдома блендер, то приготування улюблених дерунів тепер буде справою кількох хвилин. Додайте трішки більше яєць та куряче філе – і ви відчуєте новий рівень ніжності та ситності страви, розповідає TikTok tak.smachno.tyt

Як приготувати ніжні та ситні деруни?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– картопля;
– цибуля;
– яйця;
– борошно;
– спеції;
– куряче філе. 

Готуємо апетитні деруни без зайвих зусиль: відео 

Приготування: 

  1. Картоплю, яйця та цибулю перебиваємо у блендері.
  2. Додаємо трішки борошна та спеції, добре перемішуємо.
  3. Додаємо дрібно нарізане куряче філе і ще раз перемішуємо.
  4. Смажимо деруни на добре розігрітій пательні до золотистоо кольору. 

Яку картоплю обирати на деруни? 

Для ідеальних дерунів головним критерієм вибору є високий вміст крохмалю. Саме крохмаль відповідає за те, щоб тісто тримало форму без надлишку борошна, а самі млинці мали ту саму правильну текстуру, а не перетворювалися на "гумову" масу, розповідає Smakosze

Найкраще для дерунів підходить картопля з жовтою або кремовою серединкою. Як правило, такі сорти містять більше крохмалю. Коренеплоди з білою м’якоттю частіше бувають водянистими, що змушує господинь додавати забагато борошна, що зробить страву "забитою". 

Також звертайте увагу на шкірку: вона повинна бути шорсткою, грубою та коричневою. Гладка, тонка та блискуча шкірка зазвичай властива молодій картоплі або сортам для варіння в салат. 

