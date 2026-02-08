Деруни з "секретом" вражають ніжністю та ситністю: цей рецепт мусить спробувати кожен

Поласувати улюбленими дерунами можна за лічені хвилини. І головне – вони будуть дуже ніжними та неймовірно ситними.

Якщо ви маєте вдома блендер, то приготування улюблених дерунів тепер буде справою кількох хвилин. Додайте трішки більше яєць та куряче філе – і ви відчуєте новий рівень ніжності та ситності страви, розповідає TikTok tak.smachno.tyt.

Як приготувати ніжні та ситні деруни?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– картопля;

– цибуля;

– яйця;

– борошно;

– спеції;

– куряче філе.

Готуємо апетитні деруни без зайвих зусиль: відео

Приготування:

Картоплю, яйця та цибулю перебиваємо у блендері. Додаємо трішки борошна та спеції, добре перемішуємо. Додаємо дрібно нарізане куряче філе і ще раз перемішуємо. Смажимо деруни на добре розігрітій пательні до золотистоо кольору.

Яку картоплю обирати на деруни?

Для ідеальних дерунів головним критерієм вибору є високий вміст крохмалю. Саме крохмаль відповідає за те, щоб тісто тримало форму без надлишку борошна, а самі млинці мали ту саму правильну текстуру, а не перетворювалися на "гумову" масу, розповідає Smakosze.

Найкраще для дерунів підходить картопля з жовтою або кремовою серединкою. Як правило, такі сорти містять більше крохмалю. Коренеплоди з білою м’якоттю частіше бувають водянистими, що змушує господинь додавати забагато борошна, що зробить страву "забитою".

Також звертайте увагу на шкірку: вона повинна бути шорсткою, грубою та коричневою. Гладка, тонка та блискуча шкірка зазвичай властива молодій картоплі або сортам для варіння в салат.

