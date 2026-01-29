Укр Рус
29 січня, 22:44
2

Пиріг "12 ложок" на сковороді: знахідка з соцмереж, яка повинна бути у кожного

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт пирога "12 ложок" включає лимонну цедру, мак, цукор, молоко, олію, борошно та розпушувач, все змішують в одній ємності.
  • Для того, щоб мак не гірчив у випічці, його потрібно правильно підготувати. 

Досвід – це вміння створити шедевр, не докладаючи багато зусиль. Якщо збережете собі цей пиріг – до вашого кулінарного хисту ніколи не виникне жодних запитань.

Цей пиріг такий смачний та красивий, що спершу у вас розпитуватимуть, в якій пекарні ви його купували. Поєднання лимону та маку створює гармонію, встояти перед якою просто неможливо, розповідає TikTok hryshkina.katia

Як приготувати пиріг "12 ложок"? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти: 
– 3 яйця;
– 12 столових ложок цукру;
– цедра та сік 1 лимона;
– 12 столових ложок молока;
– 12 столових ложок олії;
– 12 столових ложок борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 3 столові ложки маку. 

Готуємо колоритний пиріг: відео 

Приготування

  1. У мисці збийте яйця з цукром, додайте лимонну цедру та сік.
  2. Влийте молоко й олію, всипте борошно з розпушувачем і мак. Перемішайте до однорідного тіста.
  3. Сковорідку злегка змастіть олією, вилийте тісто, накрийте кришкою й готуйте на мінімальному вогні близько 15 хвилин.
  4. Акуратно переверніть і допечіть ще 5 хвилин.

Що робити, щоб мак не гірчив? 

Гіркота в маку з’являється через окислення масел, що в ньому містяться. Чим довше він зберігається – тим більше в ньому гірчинки, розповідає Smaker

Щоб бути точно впевненим у результаті, найкраще мак проварити. Залийте мак молоком або водою так, щоб рідина повністю його повністю покривала, і прокип'ятіть на маленькому вогні хвилин 15 – 20. А ще краще спрацює молоко, бо не просто забере гіркоту, а й зробить зернятка ніжнішими. 

До речі, не варто перетирати мак наперед, у такому стані він окислюється швидше. 

