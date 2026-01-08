Ідеальне поєднання кави, крему та шоколаду: готуємо найніжніший десерт без випікання

Довгі приготування зараз справжня розкіш, дозволити яку собі можуть не всі. Однак не варто відмовляти собі у смаколиках – з цим рецептом ви легко подаруєте собі порцію задоволення.

Коли закортить солоденького – не треба чекати вдалого моменту ту купувати особливі інгредієнти. 24 Канал пропонує піти простішим шляхом та скористатися неймовірним рецептом з інстаграму anny.cooking.

: 40 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 30 грамів крохмалю;

– 100 грамів цукру, ваніль;

– 700 мілілітрів молока;

– 100 грамів масла;

– 350 грамів шоколадного печива;

– 2 шоколадки по 90 грамів;

– 40 мілілітрів олії. Готуємо смачний десерт без зусиль: відео Приготування: Спочатку заварний крем. У мисці змішайте яйця, цукор, крохмаль і ваніль. Влийте молоко, поставте суміш на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до загусання. Додайте вершкове масло, перемішайте до однорідності. Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і повністю охолодіть. Заваріть міцну чорну каву та дайте їй трохи охолонути. Шоколадне печиво швидко занурюйте в каву на кілька секунд і викладайте у форму рівним шаром. Покрийте шар печива заварним кремом. Повторюйте шари, доки не використаєте всі інгредієнти. З’єднайте шоколад із маслом, розтопіть у мікрохвильовці або на водяній бані та полийте верхній шар десерту. Поставте десерт у холодильник щонайменше на кілька годин, а ще краще – на ніч. У чому секрет ідеального заварного крему? Правильно вливати гаряче молоко до яєць тонкою цівкою. Так жовтки будуть прогріватися рівномірно і не згорнуться, радить портал Beszamel. А ще замість борошна правильно використовувати крохмаль. З ним крем матиме чудову структуру та глянцевий блиск. Що варто приготувати? Торт "Снікерс" може стати найкращим подарунком близьким на вихідні.

