Ідеальне поєднання кави, крему та шоколаду: готуємо найніжніший десерт без випікання
- Кава, крем і шоколад – це найкраще поєднання для ніжного десерту.
- Він легкий у приготуванні та подарує порцію ніжності і насолоди.
Довгі приготування зараз справжня розкіш, дозволити яку собі можуть не всі. Однак не варто відмовляти собі у смаколиках – з цим рецептом ви легко подаруєте собі порцію задоволення.
Коли закортить солоденького – не треба чекати вдалого моменту ту купувати особливі інгредієнти. 24 Канал пропонує піти простішим шляхом та скористатися неймовірним рецептом з інстаграму anny.cooking.
Як приготувати ніжний десерт без духовки?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 30 грамів крохмалю;
– 100 грамів цукру, ваніль;
– 700 мілілітрів молока;
– 100 грамів масла;
– 350 грамів шоколадного печива;
– 2 шоколадки по 90 грамів;
– 40 мілілітрів олії.
Готуємо смачний десерт без зусиль: відео
Приготування:
- Спочатку заварний крем. У мисці змішайте яйця, цукор, крохмаль і ваніль.
- Влийте молоко, поставте суміш на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до загусання.
- Додайте вершкове масло, перемішайте до однорідності.
- Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і повністю охолодіть.
- Заваріть міцну чорну каву та дайте їй трохи охолонути.
- Шоколадне печиво швидко занурюйте в каву на кілька секунд і викладайте у форму рівним шаром.
- Покрийте шар печива заварним кремом. Повторюйте шари, доки не використаєте всі інгредієнти.
- З’єднайте шоколад із маслом, розтопіть у мікрохвильовці або на водяній бані та полийте верхній шар десерту.
- Поставте десерт у холодильник щонайменше на кілька годин, а ще краще – на ніч.
У чому секрет ідеального заварного крему?
Правильно вливати гаряче молоко до яєць тонкою цівкою. Так жовтки будуть прогріватися рівномірно і не згорнуться, радить портал Beszamel.
А ще замість борошна правильно використовувати крохмаль. З ним крем матиме чудову структуру та глянцевий блиск.
