Знаменитий фінський солоний млинець: рецепт насолоди, яка не потребує зусиль

Фінський млинець – це велика порція задоволення, яка стане рішенням на кожен день. Він дуже простий у приготуванні та смакуватиме краще за звичний омлет.

Фінський млинець – чудове рішення, коли потрібно нагодувати близьких, але часу та зусиль витрачати не хочеться. Цей рецепт з червоною рибою можна коригувати на свій смак, наприклад, додавши мʼясо або ковбасу, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vivien_kb.

Читайте також Суші-запіканка існує: рецепт для тих, хто обожнює роли і не хоче витрачатися

Як приготувати фінський млинець?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 1 склянка борошна;

– 400 мілілітрів гарячого молока;

– 60 мілілітрів рослинної олії;

– крем-сир;

– червона риба або інше мʼясо.

Готуємо смачний сюрприз для близьких: відео

Приготування:

Вбийте яйця, додайте цукор, сіль і борошно та добре перемішайте до однорідності. Влийте гаряче молоко, знову перемішайте й додайте олію. Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподіліть і поставте випікатися при 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Готовий млинець повністю остудіть, переверніть, рівномірно змастіть крем-сиром, викладіть слайси червоної риби й акуратно згорніть у щільний рулет.

Чому треба використовувати гаряче молоко?

По-перше – термічний шок і швидка активація клейковини та крохмалю. Відповідно, млинець дуже гарно виросте і буде повітряним, підказує Fajne gotowanie.

А ще спрацює "ефект заварювання". Гаряче молоко розчинить грудочки борошна та цукру, тому млинець вийде чимось середнім між омлетом, пудингом та бісквітом.

Що ще цікавого приготувати?