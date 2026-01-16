Знаменитий фінський солоний млинець: рецепт насолоди, яка не потребує зусиль
Фінський млинець – це велика порція задоволення, яка стане рішенням на кожен день. Він дуже простий у приготуванні та смакуватиме краще за звичний омлет.
Фінський млинець – чудове рішення, коли потрібно нагодувати близьких, але часу та зусиль витрачати не хочеться. Цей рецепт з червоною рибою можна коригувати на свій смак, наприклад, додавши мʼясо або ковбасу, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vivien_kb.
Як приготувати фінський млинець?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 1 склянка борошна;
– 400 мілілітрів гарячого молока;
– 60 мілілітрів рослинної олії;
– крем-сир;
– червона риба або інше мʼясо.
Готуємо смачний сюрприз для близьких: відео
Приготування:
- Вбийте яйця, додайте цукор, сіль і борошно та добре перемішайте до однорідності.
- Влийте гаряче молоко, знову перемішайте й додайте олію.
- Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподіліть і поставте випікатися при 180 градусів приблизно на 25 хвилин.
- Готовий млинець повністю остудіть, переверніть, рівномірно змастіть крем-сиром, викладіть слайси червоної риби й акуратно згорніть у щільний рулет.
Чому треба використовувати гаряче молоко?
По-перше – термічний шок і швидка активація клейковини та крохмалю. Відповідно, млинець дуже гарно виросте і буде повітряним, підказує Fajne gotowanie.
А ще спрацює "ефект заварювання". Гаряче молоко розчинить грудочки борошна та цукру, тому млинець вийде чимось середнім між омлетом, пудингом та бісквітом.
