Глазур для паски за 10 хвилин: прості способи без термометра і сирих яєць

Буває, що паска вдалася ідеально, а глазур розтікається по здобі, псуючи все свято. Перед святом багато варто мати кілька варіантів, який справді добре тримається на випічці.

Це два прості способи, які відомі вже десятиліттям. До прикладу желатинова глазур не потребує складної техніки чи рідкісних інгредієнтів, швидко схоплюється і дає рівну, акуратну поверхню без крихкої скоринки, пише Ukr.Media.

Цікаво Золоті крашанки на Великдень: як швидко та просто зробити стильні яйця

Як приготувати глазур з желатину?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 5 грамів желатину;

– 2 столові ложки води для желатину;

– 130 грамів цукру;

– 70 грамів води для сиропу;

– 1 столова ложка сухого молока;

– ванілін до смаку.

Приготування:

Желатин залийте водою і залиште, щоб він повністю набух. Це краще зробити заздалегідь, адже добре набряклий желатин легше розчиняється в гарячій масі. У сотейник всипте цукор, влийте воду й поставте на сильний вогонь. Коли сироп почне активно кипіти й з’являться великі бульбашки, відрахуйте рівно 3 хвилини. Довше варити не потрібно, щоб маса не стала занадто густою. У гарячий сироп одразу перекладіть набухлий желатин, додайте сухе молоко та ванілін. Все збийте міксером приблизно 3 – 4 хвилини, поки глазур не стане світлою й пишною. Використовуйте її відразу після збивання – щойно глазур готова, одразу наносьте на паски. Приблизно через 20 хвилин вона перестане липнути, а через 1,5 – 2 години добре стабілізується.

Як зварити глазур зі згущеного та сухого молока?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 30 грамів сухого молока;

– 60 грамів згущеного молока.

З цією глазурʼю паска буде ідеальна: дивіться відео

Приготування:

Сухе молоко перекладіть у миску, додайте згущене молоко й спочатку добре перемішайте ложкою. Спершу маса буде густою, тому змішувати її може бути трохи незручно, але важливо довести до однорідності. Після цього збийте все міксером приблизно 3 хвилини: спочатку на мінімальних обертах, а потім поступово збільшіть швидкість до максимальної. Глазур готуйте безпосередньо перед нанесенням, адже вона швидко схоплюється. Наносьте її ложкою відразу на паску, рівномірно розподіляючи по поверхні. Декор закріплюйте одразу, поки глазур ще м’яка. Вона має приємний кремовий відтінок, швидко застигає, не кришиться й не липне після застигання.

Які рецепти варто зберегти