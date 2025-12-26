Укр Рус
26 грудня, 15:48
2

Від мʼяса неможливо відрізнити: як смачно посмажити гриби гливи

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Гливи – це гриби, які можуть замінити м'ясо завдяки своєму смаку.
  • Вони легко готуються та підходять до будь-якого гарніру.

Гливи – це чудові гриби, які можуть стати рішенням на кожен день. Вони прості у приготуванні та дарують довершений смак, який доповнить будь-який гарнір.

Гливи – це чудова альтернатива мʼясу, яка потішить не лише бюджетом, а й особливим смаком. Трішки додатків, кілька хвилин – і на вашому столі вже парує апетитна страва, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad

Як смачно приготувати гливи? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 400 грамів глив;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– сіль та перець до смаку;
– 2 зубчики часнику;
– спеції до смаку;
– кляр – за бажанням. 

Легко і смачно / Скриншот з відео "Смачна кухня з Наталією Данилюк"

Приготування

  1. Гриби добре промийте, зріжте тверді кінчики ніжок, наріжте гливи великими шматками й викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.
  2. Часник дрібно наріжте та підрум’яньте на сковороді з розігрітою олією.
  3. Додайте гриби й смажте, помішуючи, до апетитної золотистості.
  4. Посипте спеціями до смаку і готуйте ще кілька хвилин, поки гливи не стануть м’якими.

Які спеції найкраще підходять до глив? 

По-перше, гливи найкраще смажити на вершковому маслі. Воно надасть грибам особливого колориту. Чебрець та розмарин – чудові трави, які поєднуються з цими грибами, пише Kuchnia

Також варто додати до грибів дрібку коріандру та трішки соєвого соусу. З цими додатками страва набуде особливого азійського відтінку. 

