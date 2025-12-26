Від мʼяса неможливо відрізнити: як смачно посмажити гриби гливи

Гливи – це чудові гриби, які можуть стати рішенням на кожен день. Вони прості у приготуванні та дарують довершений смак, який доповнить будь-який гарнір.

Гливи – це чудова альтернатива мʼясу, яка потішить не лише бюджетом, а й особливим смаком. Трішки додатків, кілька хвилин – і на вашому столі вже парує апетитна страва, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як смачно приготувати гливи?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів глив;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– сіль та перець до смаку;

– 2 зубчики часнику;

– спеції до смаку;

– кляр – за бажанням.

Легко і смачно / Скриншот з відео "Смачна кухня з Наталією Данилюк"

Приготування:

Гриби добре промийте, зріжте тверді кінчики ніжок, наріжте гливи великими шматками й викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. Часник дрібно наріжте та підрум’яньте на сковороді з розігрітою олією. Додайте гриби й смажте, помішуючи, до апетитної золотистості. Посипте спеціями до смаку і готуйте ще кілька хвилин, поки гливи не стануть м’якими.

Які спеції найкраще підходять до глив?

По-перше, гливи найкраще смажити на вершковому маслі. Воно надасть грибам особливого колориту. Чебрець та розмарин – чудові трави, які поєднуються з цими грибами, пише Kuchnia.

Також варто додати до грибів дрібку коріандру та трішки соєвого соусу. З цими додатками страва набуде особливого азійського відтінку.

Що ще варто приготувати?