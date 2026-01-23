Гора рибних бризольок за копійки: смачна трапеза без удару по бюджету

Вафельні бризолі – це знахідка досвідчених господинь. Коли потрібна смачна трапеза без витрат – вони завжди приходять на допомогу.

Пачка вафель, кілька бюджетних інгредієнтів – і смачна трапеза вже практично на столі. Як зробити швидкий шедевр без витрат – розповідає користувачка TikTok innakluchnik31.

Як приготувати бюджетні рибні бризолі?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– склянка рису;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 яйце;

– банка сардин;

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 упаковка вафель;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Рис варимо, з моркви та цибулі робимо зажарку. Зʼєднуємо і добре перемішуємо. Додаємо тертий сир, розминаємо сардини, додаємо яйце, солимо та перчимо до смаку. Перемащуємо начинкою 4 вафлі, накриваємо рештою. Нарізаємо на порційні трикутнички. Вимочуємо у яйці та обсмажуємо до золотистості.

Як правильно варити рис?

Рис треба добре промити кілька разів. Якщо уникнути цього кроку – а так часто роблять – він буде дуже липким, розповідає Aldi.

Далі треба залити рис водою в пропорції 1:1,5 та не чіпати, поки вода не випарується. Так ви отримаєте ідеальний гарнір, який можна використати в інших стравах.

Що варто спробувати?