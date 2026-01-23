Укр Рус
23 січня, 22:30
2

Гора рибних бризольок за копійки: смачна трапеза без удару по бюджету

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Бюджетні рибні бризолі не один раз прийдуть вам на допомогу.
  • Основні інгредієнти включають рис, цибулю, моркву, яйце, сардини, твердий сир, вафлі, сіль та перець.

Вафельні бризолі – це знахідка досвідчених господинь. Коли потрібна смачна трапеза без витрат – вони завжди приходять на допомогу.

Пачка вафель, кілька бюджетних інгредієнтів – і смачна трапеза вже практично на столі. Як зробити швидкий шедевр без витрат – розповідає користувачка TikTok innakluchnik31.

Як приготувати бюджетні рибні бризолі? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– склянка рису;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 яйце;
– банка сардин;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 упаковка вафель;
– сіль та перець до смаку. 

Смачно годуємо рідних без витрат: відео 

Приготування: 

  1. Рис варимо, з моркви та цибулі робимо зажарку. Зʼєднуємо і добре перемішуємо.  
  2. Додаємо тертий сир, розминаємо сардини, додаємо яйце, солимо та перчимо до смаку.
  3. Перемащуємо начинкою 4 вафлі, накриваємо рештою.
  4. Нарізаємо на порційні трикутнички.
  5. Вимочуємо у яйці та обсмажуємо до золотистості. 

Як правильно варити рис? 

Рис треба добре промити кілька разів. Якщо уникнути цього кроку – а так часто роблять – він буде дуже липким, розповідає Aldi

Далі треба залити рис водою в пропорції 1:1,5 та не чіпати, поки вода не випарується. Так ви отримаєте ідеальний гарнір, який можна використати в інших стравах. 

