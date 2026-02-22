Це смачніше за звичні котлети: рецепт з фаршу, який не змусить стояти біля плити

Коли буденність набридла, настає час для експериментів. Ця страва з фаршу доведе, що інколи варто ризикувати.

Якщо є фарш, але стояти біля плити і смажити котлети не хочеться, куди простіше рішення. Вмикаємо духовку, трішки чаклуємо – і соковите мʼясо вже готове до подачі, розповідає портал "Господинька".

Цікаво Більшість господинь гасять соду неправильно: що треба знати, щоб випічка виросла та була пухкою

Як запекти смачні котлети з фаршу?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу;

– 1 цибуля;

– 3 скибочки сухого хліба;

– 150 мілілітрів молока або води;

– сіль та перець до смаку;

додатково:

– 3 столові ложки кетчупу;

– 1 маринована цибуля;

– 1 маринований огірок;

– 120 грамів твердого сиру.

Смак, який захочеться повторити / Фото "Господинька"

Приготування:

Хліб замочуємо у молоці або воді. Мʼясо пропускаємо через мʼясорубку разом з цибулею. Фарш солимо, перчимо та підбиваємо 10 разів. Ставимо на кілька хвилин у холодильник, щоб усі смаки добре поєдналися. Формуємо котлети, поливаємо кетчупом, посипаємо маринованою цибулею та огірком. Наверх викладаємо сир. Запікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Як вибрати якісний фарш?

В ідеалі варто вибрати шматок мʼяса та попросити його змолоти просто перед вами. Так ви точно будете впевнені у якості продукту, розповідає портал Fajne gotowanie.

Якщо ж такої можливості немає, добре огляньте колір. кісний яловичий фарш має бути яскраво-червоним, свинячий — рожевим, а курячий — ніжно-рожевим. Уникайте м'яса з сірим або зеленкуватим відтінком, це ознака окислення та розмноження бактерій.

Також запамʼятайте, що фарш повинен бути однорідним, а не перетвореним на кашу. Якщо в лотку забагато рідини, це може означати, що м'ясо було попередньо заморожене або в нього додали воду для збільшення ваги.

Які рецепти спробувати?