22 лютого, 18:38
2

Це смачніше за звичні котлети: рецепт з фаршу, який не змусить стояти біля плити

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цей рецепт з фаршу дозволяє приготувати соковиті котлети в духовці без необхідності стояти біля плити.
  • Для приготування потрібно 500 грамів фаршу, цибуля, сухий хліб, молоко, кетчуп, маринований огірок і твердий сир.

Коли буденність набридла, настає час для експериментів. Ця страва з фаршу доведе, що інколи варто ризикувати.

Якщо є фарш, але стояти біля плити і смажити котлети не хочеться,  куди простіше рішення. Вмикаємо духовку, трішки чаклуємо – і соковите мʼясо вже готове до подачі, розповідає портал "Господинька"

Як запекти смачні котлети з фаршу? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 500 грамів фаршу;
– 1 цибуля;
– 3 скибочки сухого хліба;
– 150 мілілітрів молока або води;
– сіль та перець до смаку;
додатково: 
– 3 столові ложки кетчупу;
– 1 маринована цибуля;
– 1 маринований огірок;
– 120 грамів твердого сиру. 

Смак, який захочеться повторити / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Хліб замочуємо у молоці або воді.
  2. Мʼясо пропускаємо через мʼясорубку разом з цибулею.
  3. Фарш солимо, перчимо та підбиваємо 10 разів. Ставимо на кілька хвилин у холодильник, щоб усі смаки добре поєдналися.
  4. Формуємо котлети, поливаємо кетчупом, посипаємо маринованою цибулею та огірком.
  5. Наверх викладаємо сир.
  6. Запікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах. 

Смачного!

Як вибрати якісний фарш? 

В ідеалі варто вибрати шматок мʼяса та попросити його змолоти просто перед вами. Так ви точно будете впевнені у якості продукту, розповідає портал Fajne gotowanie.

Якщо ж такої можливості немає, добре огляньте колір. кісний яловичий фарш має бути яскраво-червоним, свинячий — рожевим, а курячий — ніжно-рожевим. Уникайте м'яса з сірим або зеленкуватим відтінком, це ознака окислення та розмноження бактерій. 

Також запамʼятайте, що фарш повинен бути однорідним, а не перетвореним на кашу. Якщо в лотку забагато рідини, це може означати, що м'ясо було попередньо заморожене або в нього додали воду для збільшення ваги. 

