Рецепт кролика з грибами: ідеально приготувати на Великдень
- Рецепт кролика з грибами включає інгредієнти такі як тушку кролика, вершкове масло, спеції, часник, цибуля, гливи, кокосове молоко та кунжут.
- Процес підготовки кролика включає розбір його на частини, зокрема задні лапи та сідло для запікання, а тонші частини – для інших страв.
Кролик на святковому столі – це щось особливе, що одразу задає інший настрій частуванню. Якщо приготувати його правильно, м’ясо виходить м’яким, соковитим і добре вбирає смаки спецій, грибів та соусу.
Саме тому такий рецепт цілком доречний для Великодня, коли хочеться подати щось не банальне, але зрозуміле й справді смачне, повідомляє Аnia gotuje.
Як запекти кролика з грибами?
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 тушку кролика вагою приблизно 1 – 1,5 кілограма;
– 2 столові ложки топленого вершкового масла;
– 1 чайну ложку солі;
– 1 чайну ложку білого перцю;
– 1 столову ложку майорану;
– 2 столові ложки солодкої паприки;
– 4 зубчики часнику;
– 1 цибулину;
– 250 грамів глив;
– 1 банку кокосового молока;
– жменю насіння кунжуту для посипання в кінці випікання за бажанням.
Приготування:
- Окремо приготуйте суміш для натирання. У каструлю покладіть топлене вершкове масло, сіль, білий перець, майоран, солодку паприку та часник, пропущений через прес.
- Недовго прогрійте, постійно помішуючи, лише щоб масло розтопилося й маса стала однорідною. Теплою ароматною пастою добре натріть шматки кролика.
- У форму для запікання викладіть очищену цибулину та нарізані гливи.
- Між ними розмістіть м’ясо разом із залишками маринаду, після чого змастіть або збризніть усе кокосовим молоком. Форму щільно накрийте фольгою.
- Запікайте 40 хвилин за температури 200 градусів, потім зменште температуру до 180 градусів і готуйте ще 20 хвилин уже без фольги.
- Наприкінці за бажанням посипте кролика кунжутом. Подавати страву можна з вареною картоплею, макаронами або крупами.
Як розібрати тушку кролика?
Щоб розібрати кролика, почніть із задніх лап – зробіть надріз уздовж паху, зігніть ногу, вийміть кістку зі скакального суглоба, а потім розріжте його, пише Doradca smaku. Ріжте там, де ніж проходить з найменшим опором.
Далі зріжте клапті, які вільно звисають з обох боків грудної клітки – від останнього ребра до хребта. Після цього відхиліть хребет назад, зламайте його й розріжте. Задня частина – це сідло. Передні лапи відріжте так само, як задні, але без розрізання суглобів.
Є ще одна деталь, про яку часто забувають, а вона псує весь результат – кролика не варто рубати навмання, як курку. У нього дрібні й крихкі кістки, тому від грубого натиску можуть з’явитися гострі уламки в м’ясі. Саме тому краще працювати гострим ножем і кухонними ножицями, а суглоби спершу промацувати пальцями.
Якщо тушка слизька й "ходить" під руками, промокніть її паперовим рушником – так буде і зручніше, і безпечніше. Найм’ясистіші частини – задні лапи та сідло – зазвичай залишають для запікання або тушкування великими шматками, а тонші краї черевця й передню частину краще одразу відкласти на рагу, бульйон чи паштет, бо вони готуються інакше й швидше втрачають соковитість.
